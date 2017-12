Thomsen ziet dat handbalsters ver verwijderd zijn van niveau Noorwegen

"Als Noorwegen zo speelt als vandaag zijn wij ver verwijderd van hun niveau", aldus Thomsen na afloop op de persconferentie in de Barclaycard Arena. "Noorwegen speelde geweldig, vanaf het begin was de snelheid hoog en daar konden wij gewoon niet tegenop."

In de kwartfinale tegen olympisch kampioen Rusland (34-17) maakte Noorwegen ook al grote indruk, terwijl Nederland moeite had met het op papier zwakkere Tsjechië (30-26). Thomsen wist vooraf daardoor al dat het moeilijk zou worden de finale te halen.

"Je bedenkt een tactiek en je hoopt dat Noorwegen een slechte dag heeft en mijn team een hele goede, want dan maken we een kans. Maar dat was niet het geval."

Groot

Door de nederlaag tegen Noorwegen rest Oranje zondag de strijd om brons tegen Zweden, dat in de andere halve finale met 22-24 verloor van Frankrijk. Thomsen had dat duel al in haar achterhoofd toen Oranje na rust op ruime achterstand stond tegen Noorwegen.

"Ik heb Nycke Groot eruit gelaten, zodat ze nog een beetje fris is in de troostfinale. Ook liet ik heel veel wisselspeelsters minuten maken met het oog op die wedstrijd. Mentaal zijn we er wel klaar voor, maar de speelsters beginnen het wel in hun lichaam te voelen. Het was een zwaar toernooi."

Met brons kan Oranje het toernooi mogelijk nog met een glimlach afsluiten, nadat twee jaar geleden wel de WK-finale werd bereikt, evenals vorig jaar op het EK. Dit jaar in Duitsland leek Oranje nooit in de flow te komen van dat toernooi. Ook sterspeler Groot niet, erkende Thomsen.

Medaille

"Maar Nycke was er lang uit door een blessure, dan lever je wat in en kun je niet op je best zijn. Zeker niet als je in korte tijd acht wedstrijden moet spelen. Zondag is de laatste en hopelijk hebben we dan een medaille."

De troostfinale begint zondag om 14.30 uur in Hamburg, waarna om 17.30 uur de eindstrijd op het programma staat.