Kromowidjojo zegt na goud dat ze heeft geleerd om constant hard te zwemmen

Kromowidjojo verbeterde met 50,95 seconden haar eigen toptijd, die ze in augustus in Berlijn zwom. "Ik wilde heel graag onder de 51 en dat is gelukt", jubelde ze voor de camera van de NOS. "Ik ben helemaal tot het gaatje gegaan."

De 27-jarige Kromowidjojo, die donderdag al de Europese titel op de 50 meter vlinderslag pakte, bleef in de finale de Zweedse Sarah Sjöström en de Deense Pernille Blume voor. "Er was niet echt één favoriet, maar ik zwom mijn eigen race en dat betekende een goed einde."

Voorafgaand aan de EK kwam de vice-wereldkampioene op de 50 meter vrije slag de afgelopen maanden regelmatig in actie bij de wereldbeker op de kortebaan. "Ik heb heel veel geracet, tegen onder anderen Sarah, Pernille en de Campbell-zusjes."

Maximale

"Daarbij heb ik geleerd om veel races achter elkaar te zwemmen, maar ook om constant hard te zwemmen", aldus Kromowidjojo. "Waar ik vroeger niet zeker wist of ik twee keer op een avond het maximale eruit kon halen, lukt het nu om dat vier keer te doen."

Ze was bovendien blij dat ze het tegen haar rivale Sjöström, die donderdag nog verrassend de finale van de 50 meter vlinderslag miste, mocht opnemen. "Het voelt lekker om te strijden met Sarah. Ik heb niet het idee dat ze hier in topvorm is, maar vandaag was ik sneller."

Vrijdag pakte Kromowidjojo met de Nederlandse estafettedames in een wereldrecord ook de Europese titel op de 4x50 meter vrije slag. Een dag eerder was ze met de gemengde estafetteploeg de sterkste op de 4x50 meter wisselslag.