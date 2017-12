Wester had niet verwacht dat handbalsters zo zouden afgaan

"De teleurstelling is enorm", was de eerste reactie van Wester na afloop van de halve finale voor de camera van Ziggo Sport. "We hadden zeker niet verwacht zo af te gaan."

De Noorse vrouwen namen in de halve eindstrijd binnen tien minuten een voorsprong van zeven punten. "We wisten dat Noorwegen goed zou spelen, maar we hadden niet verwacht weinig tot geen weerstand te kunnen bieden."

Volgens Wester lag het niet aan de zenuwen. "Het kwam vooral omdat de aanval in de openingsfase niet zeker genoeg speelde. In het begin kon ik er nog een paar stoppen, maar daarna lukte dat ook niet meer. Dat is heel frustrerend."

Vertrouwen

Bij rust stond Oranje met 10-17 achter, maar de keepster bleef vertrouwen hebben in een goede afloop. "Als we de tweede helft anders waren begonnen, had het er zeker ingezeten", aldus Wester. "Maar we kregen direct weer goals tegen en we missen te veel in de aanval. Dan is het niet te doen."

Zondag om 14.30 uur speelt Nederland opnieuw in Hamburg in de troostfinale tegen Zweden of Frankrijk om het brons. Wester verwacht dat het een lastig karwei zal worden om die wedstrijd te winnen. "Frankrijk is heel goed en Zweden heeft zelfs van Noorwegen gewonnen."