Handbalsters kansloos onderuit tegen Noorwegen in halve finale WK

Oranje kwam in de Barclaycard Arena al vroeg op een ruime achterstand en die marge gaf het ijzersterke Noorwegen niet meer weg. Door de nederlaag rest Nederland zondag om 14.30 uur de strijd om het brons tegen Zweden, dat met 22-24 verloor van Frankrijk. Drie uur later begint Noorwegen aan de finale.

Het WK in Duitsland is het vierde grote toernooi op rij waarin Nederland onderuit gaat tegen Noorwegen. Twee jaar geleden waren de Scandinavische vrouwen in de WK-finale in Denemarken met 31-23 veel te sterk voor Oranje, dat zijn eerste mondiale eindstrijd speelde.

In de strijd om het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janiero in 2016 werd het 36-26 voor Noorwegen en bij de EK-finale van 2016 in Zweden was het verschil met 30-29 miniem.

Oranje haalde dit WK eigenlijk alleen in het groepsduel met gastheer Duitsland het gewenste topniveau. In de poulefase werd verloren van Zuid-Korea en gelijkgespeeld tegen Servië. Tegen het zwakke Kameroen en China werd ruim gewonnen. In de knock-outfase had Nederland een verlenging nodig tegen Japan en werd Tsjechië met een kleine marge opzij gezet.

Time-out

Tegen Noorwegen kwam Oranje opnieuw niet in een flow. Binnen tien minuten liep de titelfavoriet, mede dankzij een tijdstraf voor Yvette Broch, uit naar een 6-1 voorsprong. De marge had zelfs groter kunnen zijn, maar keepster Tess Wester keerde een strafworp van de Noorse sterspeelster Nora Mörk.

Bondscoach Helle Thomsen had in de eerste twaalf minuten al twee time-outs nodig om de organisatie op orde te krijgen, maar de schade was na de tweede tactische onderbreking al 8-1 in het voordeel van de drievoudig wereldkampioen.

Oranje knokte zich daarna meer in de wedstrijd, maar de Noorse voorsprong kwam nooit in gevaar. Mede dankzij vier treffers van Laura van der Heijden stond het halverwege 10-17.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde Oranje er nog iets van te maken, maar Noorwegen behield steevast een voorsprong van minimaal zes punten. Sterspeelster Nycke Groot kwam door migraine na rust niet meer in actie.

In het laatste kwartier nam Oranje in een wanhoopsoffensief steeds meer risico, maar dat werkte averechts. Noorwegen profiteerde dankbaar van de geboden ruimte en liep uit naar 32-23, waardoor Oranje met een harde nederlaag moet toewerken naar de troostfinale van zondag.