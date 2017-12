Opnieuw tweemaal goud voor Kromowidjojo, wereldrecord op estafette

De Groningse was op de 100 meter de snelste in een Nederlands record van 50,95 seconden. Samen met Femke Heemskerk, Tamara van Vliet en Valerie van Roon scherpte ze het wereldrecord aan tot 1.33.91 op de 50 meter vrije slag.

Het vorige wereldrecord werd in 2014 gezwommen door Nederland. Kromowidjojo, Heemskerk, Maud van der Meer en Inge Dekker noteerden in Doha 1.34,24.

Voor Kromowidjojo betekent het haar derde en vierde Europese titel in Kopenhagen. Donderdag pakte ze al de Europese titel op de 50 meter vlinderslag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag.

Nederlands record

De 27-jarige Kromowidjojo dook een dag later met haar tijd in de 100 vrij-finale negentien honderdsten onder haar eigen Nederlands record, dat ze in augustus van dit jaar neerzette in Berlijn. Ze bleef de Zweedse Sarah Sjöström (51,03) en de Deense Pernille Blume (51,63) voor. Femke Heemskerk, de tweede Nederlandse in de finale, werd vijfde in 51,93.

Het is de derde keer dat Kromowidjojo de titel verovert op de 100 vrij bij de EK kortebaan. Ze was eerder in 2010 en 2013 de beste op deze afstand. Twee jaar geleden pakte ze zilver op de 100 vrij bij de EK in Netanya, achter de Zweedse Sarah Sjöström.

In totaal veroverde Kromowidjojo zeventien Europese titels bij de EK kortebaan. Zeven daarvan pakte ze op een individueel nummer.

Steenbergen

Op de 100 meter wisselslag greep Marrit Steenbergen net naast eremetaal. De 17-jarige Friezin werd in 59,34 vierde en kwam slechts negen honderdsten tekort voor het brons, dat naar de Noorse Susann Björnssen ging.

Kira Toussaint wist op de 200 meter rugslag ook geen medaille te bemachtigen. De Amstelveense, die donderdag nog zilver pakte op de 100 meter rugslag, kwam met 2.05,55 niet verder dan de zesde plaats.

Bij de mannen eindigde Kyle Stolk eveneens als zesde in de finale van de 200 meter wisselslag. De geboren Zuid-Afrikaan tikte aan in 1.54,75.

Puts

Op de 50 meter vrije slag wist Jesse Puts zich niet te plaatsen voor de finale. De 23-jarige Utrechter kwam in de halve eindstrijd niet verder dan de veertiende tijd. Puts tikte aan in 21,41 seconden en zwom daarmee de achtste en laatste tijd in zijn halve finale. Eerder op vrijdag schaarde hij zich met de veertiende tijd (21,64) nipt bij de laatste zestien.

Puts verraste vorig jaar vriend en vijand door bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor de wereldtitel te pakken op de 50 vrij. Eerder dit jaar kwam hij bij de WK langebaan in Boedapest niet door de series op zijn favoriete afstand.

Arno Kamminga slaagde er op de 100 meter schoolslag wel in om de finale te bereiken. Hij zwom met 56,60 de derde tijd in de halve eindstrijd.