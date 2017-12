Vijfde plek op EK skeleton goed nieuws voor Bos met oog op Pyeongchang

De wedstrijd in Igls telde ook mee voor de wereldbeker. In die uitslag werd Bos zevende, omdat de Canadese vrouwen Elisabeth Vathje en Mirela Rahneva als tweede en derde eindigden.

De Europese titel en de World Cup-zege ging naar de omstreden Elena Nikitina. Zij is recent voor het leven uitgesloten van olympische deelname vanwege dopinggebruik bij de Spelen van Sochi. De Russische pakte brons in 2014, maar die medaille is haar afgepakt door het IOC.

Desondanks mag ze van de internationale bob- en skeletonfederatie IBSF gewoon meedoen aan de wereldbekerwedstrijden.

Bos gaf over twee runs 0,92 seconde toe op Nikitina. Ze kwam elf honderdsten tekort voor een podiumplek bij het EK. Het zilver ging nu naar de Duitse Jacqueline Lölling en het brons naar de Oostenrijkse Janine Flock.

Primeur

Bos stond na de eerste run zesde en zakte in de tweede run één plaatsje. Daarmee pakte ze heel belangrijke punten voor de World Cup-stand. De Gelderse moet van sportkoepel NOC*NSF op 14 januari in de top twaalf van het wereldbekerklassement staan om zich te plaatsen voor de Spelen.

Bos, die vorige week teleurstellend 24e werd in Winterberg, stijgt door haar goede resultaat in Oostenrijk van de veertiende naar de dertiende plek in het klassement. Er volgen nog twee wereldbekers tot de peildatum voor olympische kwalificatie.

Olympische deelname van een skeletonner uit Nederland zou een primeur zijn. De sport staat sinds 2002 weer op het olympische programma.

Bos eindigde in januari in Winterberg bij het vorige EK als vijfde. Een jaar daarvoor werd ze als debutante achtste bij het WK in Igls.

Le Conté

Joska Le Conté, de andere Nederlandse skeletonster met olympische ambities, kende geen goede dag in Oostenrijk. De 30-jarige Utrechtse eindigde slechts als 23e in de eerste run, terwijl alleen de top twintig terug mocht keren voor de tweede afdaling.

Le Conté stond voor vrijdag achttiende in de wereldbekerstand en ziet de benodigde toptwaalfplek voor olympische kwalificatie nu nog verder uit zicht geraken.