Snowboardster Dekker doet slechte zaken voor olympische kwalificatie

Dekker was op de rode piste goed voor de 24e tijd en finishte niet op de blauwe piste. Daardoor resteerde de 32e plaats in de eindrangschikking. Slechts zestien snowboardsters mochten terugkomen.

Donderdag was Dekker in Carezza ook al voortijdig klaar met de 21e plaats. Om naar de Olympische Spelen van volgend jaar februari in Pyeongchang te mogen, moet de Nederlandser in januari in de top vijftien van de wereldranglijst staan.

Een plek in de top twintig is ook voldoende mits ze één keer bij de eerste acht eindigt bij een wereldbekerwedstrijd. Dat is nu nog niet het gelukt. Op 5 januari in Lackenhof en op 12 januari in Bad Gastein kan Dekker nog plaatsing afdwingen voor Pyeongchang.

Dekker nam op 17-jarige leeftijd al deel aan de Winterspelen in Sochi. Destijds eindigde ze als 22e op de reuzenslalom.