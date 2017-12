Federer troeft Van Gerwen af in prestigieuze verkiezing BBC

Voor Van Gerwen was het de eerste keer dat hij genomineerd was voor de prestigieuze van de Britse omroep. Phil Taylor is de enige andere darter die ooit kans maakte op de prijs, maar hij verloor in 2010 van Rafael Nadal.

De andere genomineerden dit jaar waren American footballspeler Tom Brady, zwemster Katie Ledecky, atlete Sally Pearson en para-atlete Tatyana McFadden.

Het is voor Federer de vierde keer dat hij door de BBC de zogenoemde ‘Overseas Sports Personality of the Year’-award krijgt toebedeeld. In 2004, 2006 en 2007 kreeg hij de prijs ook al.

De 36-jarige Zwitser maakte in januari zijn rentree na lang blessureleed en won direct de Australian Open. De meeste indruk maakte hij met zijn achtste titel op Wimbledon.

Federer krijgt de bokaal zondag uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in de Echo Arena in Liverpool. Vorig jaar won de Amerikaanse turnster Simone Biles, die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vier gouden medailles pakte.