Van Gerwen ondanks 'kleine foutjes' content met start op WK darts

"Meteen zo'n wedstrijd neerzetten als je hier terugkomt, daar hoop je op. Ik maakte wel een paar kleine foutjes, maar daar moet ik van leren", sprak Van Gerwen voor de camera van RTL7.

De 28-jarige Brabander, die zowel in 2014 als bij de vorige editie van het WK de titel pakte, kwam tot een hoog gemiddelde van 106,17. Desondanks was hij onder de indruk van het spel van Kist. Zijn landgenoot kampt met jicht, maar gaf de regerend wereldkampioen met een gemiddelde van 100,23 goed partij.

"Christian zette me goed onder druk", aldus van Gerwen. "Hij was echt goed. Ik heb hem in tijden niet zo zien gooien. En dan had hij nog last van zijn arm."

"In de derde set gooide ik misschien wel het beste, maar die set verloor ik. Het is lekker om op deze manier aan het WK te beginnen, het geeft me veel zelfvertrouwen."

Wilson

Van Gerwen, die nu acht dagen rust heeft, neemt het in de tweede ronde van het WK in Alexandra Palace op tegen de Engelsman James Wilson.

Naast Van Gerwen en Kist doen Nederlanders Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Jan Dekker, Vincent van der Voort en Jermaine Wattimena mee in Londen.

De als veertiende geplaatste Van de Pas is zaterdag de eerstvolgende Nederlander die in de eerste ronde in actie komt. Hij neemt het op tegen de Engelsman Steve West. Het WK darts duurt tot en met 1 januari.