Handbalster Van der Wissel wil 18 jaar na debuut afsluiten met WK-finale

"Het is geweldig dat ik dit nog mag meemaken", zegt Van der Wissel, die vrijdag in Hamburg met Oranje tegenover Noorwegen staat, tegen NU.nl.

"Of dit ook het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan wordt? Dat moet je me na afloop maar vragen. Het is anders dan in 2005 toen we vijfde werden op het WK. Toen draaide ik vanaf het begin mee en had ik een grote rol. Nu ben ik er als joker bij. Een allround speelster."

Van der Wissel had niet gedacht ooit nog de laatste vier van een WK te halen met Oranje. Na haar interlanddebuut als 15-jarige in 1999 - toevallig ook tegen Noorwegen - groeide ze uit tot een van de steunpilaren. Twaalf jaar geleden werd ze vijfde bij de verkiezing beste handbalster ter wereld, maar toen Nederland ook als team aansluiting vond bij de wereldtop was Van der Wissel al gestopt.

"Ik was er klaar mee, een nieuwe olympische cyclus ging ik niet trekken", vertelt de speelster van het Deense Odense, die na het mislopen van de Olympische Spelen van Londen in 2012 teleurgesteld haar interlandcarrière beëindigde.

"Ik had er ook geen spijt van toen Oranje vorig jaar wel de Spelen haalde. Ik was eerder trots op die meiden en op hun succes. Ik stuurde weleens een berichtje met felicitaties als ze iets moois bereikt hadden."

Explosief

Toch keerde Van der Wissel vorig jaar terug in de voorselectie van Oranje voor het EK. Tot een comeback kwam het toen niet, ook omdat ze geen volledige voorbereiding meer kan draaien. Fysiek kan Van der Wissel het niet meer aan om vier weken voluit te gaan en met haar explosieve speelstijl is drie wedstijden kort achter elkaar niet meer mogelijk.

Toen ze deze maand ook de definitieve selectie voor het WK niet haalde, leek de interlandloopbaan van Van der Wissel definitief voorbij. Tot bondscoach Helle Thomsen de opbouwspeelster vorige week na de groepsfase belde. Ze wilde Van der Wissel vanwege haar ervaring en haar kracht in één-tegen-één situaties als vervanger van Angela Steenbakkers.

"Ik was totaal verrast. Ik was net geland van een trainingsstage op Lanzarote met mijn club toen Helle vroeg of ik alsnog bij de selectie wilde komen voor de knock-outfase. Het was haasten. Snel wat kleren wassen en de winterbanden moesten nog onder de auto, maar daarna ben ik vanuit Denemarken naar Duitsland gereden en zat ik ineens weer bij Oranje. Fantastisch."

Geen stress

In de kwartfinale woensdag tegen Tsjechië stond Van der Wissel weer in het veld. "Dat was fijn omdat ik daardoor het gevoel kreeg dat ik écht weer bij het team hoor. Al ben ik met mijn ervaring denk ik ook van waarde voor de groep als ik niet speel, als positieve bankzitter."

Die ervaring zorgt er ook voor dat Van der Wissel rustig toeleeft naar de halve finale vrijdag tegen Noorwegen. "Er is wel wat spanning, maar gestrest ben ik na al die jaren niet meer. Ik denk bovendien dat we een goede kans maken."

"Noorwegen is fysiek niet zo sterk in de dekking als ze geweest zijn. Daar ligt een kans, als we maar geconcentreerd blijven spelen. Foutjes straft Noorwegen meteen af. En zelf moeten we de kansen afmaken. Alleen als de afronding beter is dan de afgelopen wedstrijden maken we kans op de finale."

Kinderen

Of die finale gehaald wordt of dat het de strijd om het brons wordt, het is sowieso het laatste weekend van Van der Wissel in Oranje. "Ik weet dat ik eerder gezegd heb dat ik stop bij Nederland, maar nu ben ik er echt van overtuigd. Mijn contract bij Odense loopt na dit seizoen af en dan is mijn carrière helemaal voorbij. Ik wil aan het werk en misschien kinderen. Het is tijd voor andere dingen. Maar eerst de finale halen."

Nederland tegen Noorwegen begint vrijdag om 17.30 uur in de Barclaycard Arena in Hamburg. Om 20.30 uur is de andere halve eindstrijd en die gaat tussen Frankrijk en Zweden. De finale en de strijd om het brons zijn zondag.