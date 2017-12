Titelverdediger Van Gerwen opent WK darts met zege op Kist

Van Gerwen won de eerste set in het Alexandra Palace in Londen zonder een leg in te leveren. In de tweede set wist Kist zijn landgenoot bij te benen tot 1-1, maar daarna maakte de favoriet op de eindzege alsnog het verschil.

Ondanks de 2-0 achterstand in sets gaf Kist zich ook daarna nog niet gewonnen. De 31-jarige darter, die in 2012 het WK van de concurrende bond BDO won, trok de derde set met 3-2 naar zich toe.

De 28-jarige Van Gerwen liet zijn tegenstander niet nog dichterbij komen. Hij brak Kist in de tweede leg van de vierde set en gooide de wedstrijd daarna uit met dubbel-8.

Gemiddelde

Van Gerwen was de enige topspeler die op de openingsdag van het WK darts zijn opwachting moest maken. Met een gemiddelde met drie darts van 106,17 liet de Vlijmenaar tegen Kist direct zien in vorm te zijn. Bovendien gooide hij 69 procent van zijn dubbels raak.

Ook Kist haalde een gemiddelde van boven de honderd (100,23). Op zijn dubbels kwam de darter uit Vroomshoop echter niet bij het percentage van Van Gerwen in de buurt. Hij benutte vier van zijn negen kansen.

In de tweede ronde neemt Van Gerwen het volgende week op tegen James Wilson. De Engelsman versloeg donderdag de Pool Krzysztof Ratajski in zijn openingspartij met 3-1.

'Mighty Mike' won het WK darts van de PDC voor het eerst in 2014. De jaren daarna sneuvelde de huidige nummer één van de wereld achtereenvolgens in de halve finale en de derde ronde, waarna hij vorig jaar zijn tweede wereldtitel in de wacht sleepte.