Thomsen wil dat heel Oranje niveau Abbingh haalt tegen Noorwegen

"Het moet niet één, maar twee stappen beter", zei Thomsen donderdag op de vooruitblikkende persconferentie in de Barclaycard Arena in Hamburg. "En dat kunnen we. We hebben meer in ons dan er tot nu toe uit is gekomen dit WK."

Het mindere spel zorgde ervoor dat Nederland woensdag problemen had met het op papier veel zwakkere Tsjechië. Het was vooral aan de veertien goals van Lois Abbingh te danken dat de kwartfinale in Maagdenburg met 30-26 gewonnen werd.

"Het niveau dat Lois gister liet zien was top", vertelde Thomsen. "De rest van het team moet nu ook dat niveau halen, anders hebben we geen kans."

Belangrijke schakels daarbij zijn keepster Tess Wester en Nycke Groot, die in de aanloop naar het WK veel blessureleed kende. "Ik denk dat de keepsters een sleutelrol kunnen vervullen in de halve finale. En Nycke ook. Ik erken dat ze nog niet zo goed speelt als vorig jaar, maar ze is wel een van de redenen dat Lois zo sterk speelt. Nycke laat anderen beter spelen."

Indrukwekkend

In tegenstelling tot Nederland maakt Noorwegen wel grote indruk dit WK. De regerend Europees en wereldkampioen liet in de kwartfinale weinig heel van olympisch kampioen Rusland (34-17) en dat maakte indruk op Thomsen.

"Ik zie Noorwegen en Rusland als de twee beste teams ter wereld en dus is het indrukwekkend dat de Noren zo ruim wonnen. Maar het respect voor Noorwegen is er langer. Ze zijn al jaren goed bezig."

De halve finale in Hamburg wordt de vierde belangrijke wedstrijd van Oranje tegen Noorwegen in twee jaar. De Scandinaviërs waren twee jaar geleden sterker in de WK-finale en vorig jaar gingen de Noren ook met de zege aan de haal in de EK-finale en de strijd om het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

"Maar die nederlagen tellen nu niet", stelde Thomsen. "Het ligt ver achter ons. Ik wil ook niet terugdenken en focus me op de teams van nu en de eerdere wedstrijden dit toernooi."

fifty-fifty

Ook de Noorse bondscoach Thorir Hergeirsson, die ook aanschoof op de persconferentie, hecht ook weinig waarde aan de eerdere zeges van zijn ploeg tegen Oranje. "Nederland ontwikkelt zich ieder jaar. Ze worden steeds beter en dus moet je deze halve finale niet vergelijken met eerdere wedstrijden", zei Hergeirsson, die opvallend positief was over Oranje.

"Nederland speelt nog niet op zijn best dit WK, maar ze winnen wel. Er komt een dag dat ze ook ons verslaan en we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat dat morgen al gebeurt."

Hergeirsson wilde zijn ploeg zelfs niet als favoriet bestempelen. "Het wordt fifty-fifty. Nederland is gelijkwaardig en dus kunnen we zomaar verslaan. Alleen als we keihard werken kunnen we de finale halen."

De halve finale in de Barclaycard Arena begint vrijdag om 17.30 uur. Om 20.30 uur is de andere halve eindstrijd en die gaat tussen Frankrijk en Zweden. De finale en de strijd om het brons zijn zondag.