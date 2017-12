'Je moet beetje gek zijn om als Nederlandse bobber naar Spelen te willen'

Als Ivo de Bruin zijn honderden kilo's zware slee bij snelheden boven de 120 kilometer per uur stuurt, denkt hij maar aan één ding: de vooras van zijn bob.

Hij denkt niet aan zijn hartslag, die nog hoog is van de explosieve start tientallen seconden geleden. Hij denkt niet aan de bocht die er aan komt, of de bocht die net geweest is. Hij denkt niet aan de G-krachten die zijn lichaam te verduren heeft, niet aan wat hij voelt, niet aan wat hij denkt en niet aan de kou.

"Als je een bobslee bestuurt, leef je waar de as is", zegt de 31-jarige De Bruin, momenteel de enige Nederlandse bobpiloot in de wereldbeker. "Heel veel mensen kunnen al die andere zaken niet loslaten. Dat kost ook heel veel energie, maar als je die energie er niet in kunt stoppen omdat je met andere dingen bezig bent, dan zal je sturen minder goed zijn. Zo nauw luistert het."

Dit seizoen voelt de Noord-Hollander, die inmiddels een decennium in de bobsleesport zit, weer steeds vaker de rust die hij nodig heeft om goed te kunnen presteren. "Ik ben nu alleen bezig met het sturen en niet met alle dingen eromheen. Het voelt voor mij weer als topsport, en dat was de afgelopen twee jaar wel anders."

Luchtbed

De Bruin doet zijn verhaal in het Hotel Winterberg Resort, waar hij en zijn vier remmers Bror van der Zijde, Janko Franjic, Jeroen Piek en Dennis Veenker ieder een eigen kamer hebben en gebruik kunnen maken van het restaurant. Dat klinkt als de gewoonste zaak van de wereld voor topsporters met olympische ambities, maar dat was het de vorige twee seizoenen allerminst voor De Bruin en zijn team.

Omdat sportkoepel NOC*NSF na de Winterspelen van 2014 in Sochi geen geld meer beschikbaar stelde voor de bobbers, moesten De Bruin en co sindsdien met minimale middelen proberen te concurreren met rijke landen als Duitsland, Canada en Letland.

Dat betekende met vijf in een appartement dat bedoeld was voor drie personen, waarbij de twee extra mannen op een eigen luchtbed sliepen. Het betekende zelf koken en zelf de hotels en het vervoer regelen, om zoveel mogelijk geld te besparen.

De Bruin en zijn vier remmers

Energie

Het dieptepunt beleefde De Bruin in januari, toen hij bij de wereldbeker in het Zwitserse St. Moritz ver in de achterhoede eindigde. "Het was zo hard werken om alles zelf te moeten doen, dat houdt een keer op. In de wedstrijd voor de viermansbob duwden alle teams heel hard, maar wij niet. Onze energie was op, het was zo duidelijk dat het bij ons niet goed zat. Ja, dat was echt een pijnlijke dag."

"Ik vind de sport heel mooi, maar bij amateuristisch gedrag en met een amateuristisch niveau voel je je vernederd. Ik ben heel trots dat we het hebben gedaan. We stonden er elke week met alles wat we hadden, maar we hadden gewoon heel weinig."

De Bruin denkt dat hij het niet nog een jaar op die manier had kunnen volhouden, maar in juni kwam er een reddingsboei. Holland Casino besloot de twee- en viermansbob van Nederlands beste piloot te sponsoren, waardoor De Bruin dit seizoen niet langer voor negentig procent van zijn tijd met randzaken bezig is en maar tien procent met de sport.

"Nu is dat andersom. Ik moest daardoor leren om zaken uit handen te geven, maar inmiddels geeft het zoveel rust. Het is echt een grote verandering."

Crash

Meer budget of niet, bobsleeën blijft een achtbaan met het risico dat het fout kan gaan. Remmer Van der Zijde heeft geen seconde bedenktijd nodig als hem gevraagd wordt hoe vaak hij al gecrasht is. "28 keer. Helaas weet ik dat precies", zegt de 28-jarige Zuid-Hollander. "Om de een of andere reden houd ik dat bij, en inmiddels zijn het er wel veel in acht jaar."

De 28e en voorlopig laatste crash van Van der Zijde was begin november in een trainingsrun voor de eerste wereldbeker van het seizoen in het Amerikaanse Lake Placid. "En zoals altijd was het echt niet leuk om de volgende keer weer in de bob te stappen. Je hebt blauwe plekken, als je pech hebt ook hoofdpijn en je bent ontzettend zenuwachtig. Dat is het mentale spelletje, daar moet je doorheen. Maar dat was de 28e keer niet veel makkelijker dan de eerste keer."

Achteraf bleek de crash, die piloot De Bruin acht hechtingen in zijn knie opleverde, een voorbode voor een lastig begin van het wereldbekerseizoen voor de Nederlandse bobbers. Een zeventiende plek in de viermansbob in het Canadese Whistler is voorlopig het beste resultaat.

"We hebben ook dit seizoen weer meer dan genoeg tegenslagen gehad, maar ik denk dat dat ook een beetje bij het Nederlandse bobsleeën hoort", zegt De Bruin. "Ja, je moet wel een beetje gek zijn om als Nederlander in een bobslee de Spelen te willen halen. Een plat land dat met de beste landen van de wereld mee wil doen, dat is een beetje raar."

Geloof

Raar of niet, het olympische doel van de Nederlandse bobsleeërs staat ondanks de matige resultaten in de eerste vier wereldbekers nog steeds overeind.

De Bruin moet met zijn teams op 14 januari in de top twaalf van het wereldbekerklassement staan om zich te plaatsen voor Pyeongchang en momenteel is die plek nog ver weg, met een negentiende stek in de viermansbob en een praktisch kansloze 23e plaats in de tweemansbob. Er volgen nog drie World Cups voor 14 januari, te beginnen zaterdag en zondag in het Oostenrijkse Igls.

"We hebben het nog in eigen hand. Dat is heel mooi, maar ook een beetje beangstigend. We doen er namelijk zo veel voor en dan komt het aan op de komende drie wedstrijden", zegt De Bruin, die afgelopen weekend teleurstelde in Winterberg met een 26e plaats in de tweemansbob en een 25e plek in de viermansbob.

"Misschien geloven we soms tegen beter weten in dat we ons gaan kwalificeren", aldus Van der Zijde. "Maar als wij al gaan roepen dat we het niet gaan halen, dan gelooft niemand het. Dus wij zullen altijd, tegen iedereen die het maar horen wil, zeggen dat we het gaan halen. Omdat wij erin móéten geloven. Anders kunnen we nu beter naar huis gaan en 'gewoon' geld gaan verdienen."