Zilver voor Toussaint op EK kortebaan, Kromowidjojo naar twee finales

De 23-jarige Toussaint verbeterde bovendien opnieuw haar eigen Nederlandse record, dat ze woensdag op 56,80 had gebracht. In de finale in de Deense hoofdstad dook ze daar met 56,21 royaal onder.

Winnares Hosszu was met 55,66 duidelijk de snelste. Voor Toussaint is het haar eerste medaille op een Europees kampioenschap. Ze zorgt bovendien voor het eerste eremetaal voor Nederland dit EK.

Ranomi Kromowidjojo plaatste zich donderdag voor de finale op zowel de 50 meter vlinderslag als de 100 meter vrije slag.

Ze tikte bij de 50 meter vlinderslag aan in 25,28 en was daarmee de snelste van de zestien halvefinalisten. Met een tijd van 25,60 plaatste ook Maaike de Waard zich voor de eindstrijd, die later donderdag wordt gezwommen.

Emilie Beckmann uit Denemarken kwam met 25,33 nog het dichtst bij Kromowidjojo in de buurt. De Zweedse favoriete Sarah Sjöstrom stelde teleur en werd uitgeschakeld. Ze noteerde overall slechts de negende tijd.

Net als bij de 50 meter vlinderslag staan er ook in de finale van de 100 meter vrije slag twee Nederlandse zwemsters. Femke Heemskerk had genoeg aan een tijd van 52,10 om de eindstrijd, die voor vrijdag op het programma staat, te bereiken. Kromowidjojo plaatste zich met een tijd van 52,49.

Kamminga

Arno Kamminga wist net geen medaille te veroveren op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige zwemmer werd vierde in de finale, maar verbeterde met 2.02,46 wel het Nederlands record. Dat had hij eerder donderdag in de series al aangescherpt tot 2.03,56.

Het goud ging naar de Rus Kirill Prigoda, die aantikte in 2.01,11. De Duitser Marco Koch (2.01,52) pakte zilver, Mikhail Dorinov eindigde vlak voor Kamminga en verzekerde zich daarmee van brons (2.01,85).

Kyle Stolk liep een medaille mis op de 200 meter vrije slag. Hij finishte als vijfde in de finale, in een tijd van 1.44,03. De 21-jarige Nederlander bleef daardoor bijna een seconde verwijderd van het brons van de Brit Duncan Scott (1.43,07). Het goud ging in 1.40,85 naar de Litouwer Danas Rapsys. Hij bleef de Rus Aleksandr Krasnych ruim voor (1.42,22).