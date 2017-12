Primeur voor Kromowidjojo met goud op 50 meter vlinder bij EK kortebaan

Voor Kromowidjojo is het pas de eerste keer in haar carrière dat ze op een internationaal titeltoernooi individueel goud pakt op de vlinderslag. Ze zwom in de finale een tijd van 24,78. De Deense Emilie Beckmann (25,16) en Maaike de Waard (25,46) kwamen daar niet in de buurt.

Grote afwezige in de finale was de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström. De titelverdedigster werd verrassend uitgeschakeld in de halve finales.

Kromowidjojo maakte ook deel uit van het Nederlandse estafetteteam, dat bij het slotnummer van de tweede EK-dag goud pakte op de 4x50 meter wisselslag. Toussaint, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Kromowidjojo kwamen tot een tijd van 1.37,71 en waren daarmee nipt sneller dan Wit-Rusland en Frankrijk.

Toussaint

Toussaint pakte eerder op donderdag al zilver op de 100 meter rugslag. De 23-jarige rugslagspecialiste verbeterde daarmee opnieuw haar eigen Nederlandse record, dat ze woensdag op 56,80 had gebracht. In de finale in de Deense hoofdstad dook ze daar met 56,21 royaal onder.

Winnares Hosszu was met 55,66 duidelijk de snelste. Voor Toussaint was het haar eerste medaille op een Europees kampioenschap.

Kromowidjojo doet vrijdag opnieuw een gooi naar een medaille. Ze plaatste zich voor de finale van de 100 meter vrije slag, in een tijd van 52,49. Femke Heemskerk haalde met 52,10 eveneens de eindstrijd, die vrijdagmiddag op het programma staat.

Op de 100 meter wisselslag stelde Marrit Steenbergen een finaleplaats veilig. De pas 17-jarige zwemster noteerde een tijd van 59,98 en haalde daarmee als zesde de eindstrijd van vrijdag. Valerie de Roon werd in 1.01,17 uitgeschakeld. Hosszu was met 57,64 de snelste.

Kamminga

Kamminga wist net geen medaille te veroveren op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige zwemmer werd vierde in de finale, maar verbeterde met 2.02,46 wel het Nederlands record. Dat had hij eerder donderdag in de series al aangescherpt tot 2.03,56.

Het goud ging naar de Rus Kirill Prigoda, die aantikte in 2.01,11. De Duitser Marco Koch (2.01,52) pakte zilver, Mikhail Dorinov eindigde vlak voor Kamminga en verzekerde zich daarmee van brons (2.01,85).

Kyle Stolk liep een medaille mis op de 200 meter vrije slag. Hij finishte als vijfde in de finale, in een tijd van 1.44,03. De 21-jarige Nederlander bleef daardoor bijna een seconde verwijderd van het brons van de Brit Duncan Scott (1.43,07). Het goud ging in 1.40,85 naar de Litouwer Danas Rapsys. Hij bleef de Rus Aleksandr Krasnych ruim voor (1.42,22).

Verlinden

Verlinden eindigde in de finale van de 100 meter vlinderslag als vijfde. Met een tijd van 50,25 was hij weliswaar sneller dan eerder in de halve finale (50,44), maar dat volstond niet voor een podiumplaats. De Italianen Matteo Rivolta (49,93) en Piero Codia (49,96) pakten respectievelijk goud en zilver. Het brons ging naar Marius Kusch (50,01) uit Duitsland.

De 29-jarige Verlinden veroverde in 2010 zilver op de 100 meter vlinderslag tijdens de EK kortebaan. In 2012 eindigde hij als vierde. Na de Olympische Spelen van Londen in 2012, waar de vlinderslagspecialist als zesde finishte op de 100 meter, volgden enkele jaren met fysieke problemen. Vorig jaar op de Spelen van Rio de Janeiro strandde Verlinden al in de series.