Taylor vindt dat hij in hoogtijdagen beter was dan Van Gerwen

De legendarische Brit werd tussen 1990 en 2013 liefst zestien keer wereldkampioen. De laatste jaren is Taylor voorbijgestreefd door Van Gerwen, die in 2014 en 2017 de wereldtitel pakte en de afgelopen twee jaar het merendeel van de andere toernooien won.

Taylor denkt dat hij in zijn gloriedagen beter was dan Van Gerwen nu is. "Ik had hem verslagen", zegt Taylor resoluut tegen Daily Mail.

"Geloof me. Het is als een gevecht tussen Muhammad Ali en Rocky Marciano", maakt 'The Power' een vergelijking met de bokssport. "Met zelfvertrouwen kun je veel mensen verslaan."

Taylor vindt niet dat hij het maximale uit zijn indrukwekkende loopbaan heeft gehaald. "Ik zou mijn carrière een zeven geven", zegt de Brit. "Want ik verloor vier finales. Een aantal keer had ik niet hoeven te verliezen, maar gebeurde dat wel."

"Ik weet wat daar misging: ik was lui", stelt de recordkampioen. "Ik had een miljoen per week kunnen verdienen, maar je raakt verveeld omdat je steeds hetzelfde doet."

Lewis Hamilton

Taylor maakte eind 2016 al bekend dat hij stopt na het komende WK, dat donderdagavond begint. "Dit is het perfecte moment voor mijn afscheid", zegt hij. "Er zijn momenten waarop ik de klok terug had willen draaien. Ik heb me nooit onoverwinnelijk gevoeld en ik was altijd aan het pushen om mezelf te verbeteren."

"Kijk naar Lewis Hamilton. Hij werd wereldkampioen en zal volgend jaar in een andere auto rijden. Dan wordt hij beter", vergelijkt hij. "Je moet jezelf blijven ontwikkelen. Dat is het geheim."

Taylor treft vrijdag Chris Dobey in de eerste ronde van het WK in het Alexandra Palace in Londen. Na zijn afscheid zal hij volgend jaar bij Sky Sports regelmatig aanschuiven als analyticus.