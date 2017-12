'Er is op WK darts geen andere favoriet dan Van Gerwen'

"Voor mij is er geen andere favoriet dan Van Gerwen", laat Stompé in gesprek met NUsport aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Ik gaf Rob Cross nog wel een kans, maar die heeft het af laten weten in de halve finales van de Players Championship Finals tegen Jonny Clayton. Heel veel spelers waren bang voor hem en verloren dus al op voorhand. Maar in die wedstrijd bleek dat hij makkelijk te breken is. Dat hebben de andere jongens ook gezien en dus gaat hij het niet redden."

Stompé beweert dat Van Gerwen na een aantal moeizame maanden weer in de vorm van vorig jaar verkeert, toen hij onklopbaar was en met enige regelmaat gemiddeldes gooide van boven de 110 met drie pijlen.

"Dat is nu nog niet zo, maar dat is ook zo moeilijk om voor elkaar te krijgen. Dat is bijna ondoenlijk. Als je nog heel erg honger hebt en alles wilt winnen en zo goed mogelijk wilt spelen, dan lukt dat je wel voor een paar maandjes, maar op een gegeven moment krijg je wel met een bepaalde verzadiging te maken."

"Niet zozeer dat je niet meer alles wilt winnen, maar meer dat je ook op routine wedstrijden wint. Dan ga je niet dat soort gemiddeldes gooien. Als je 2-0 voor staat in sets, dan druk je het gaspedaal toch automatisch wat rustiger in."

Van Barneveld

Volgens Stompé kan Raymond van Barneveld het Van Gerwen op een goede dag wel moeilijk maken. "Van Barneveld is altijd een heel gevaarlijke tegenstander voor Van Gerwen. Hij doet het altijd goed tegen hem. Dat vind ik dan toch wel weer knap."

Stompé heeft het vaak met Van Barneveld gehad over zijn emotionele reacties na afloop van een verloren wedstrijd. Vorige maand zei de 50-jarige Hagenaar na zijn voortijdige uitschakeling op de Grand Slam of Darts dat het misschien beter was om na het WK te stoppen, om daar vervolgens een dag later op terug te komen.

"Ik zeg dan tegen hem: 'Joh, als je er geen plezier meer in hebt, dan moet je er lekker mee kappen. Je kan ook gewoon genieten van het goede leven dat je hebt.'"

"Hij gaat samen met zijn vrouw de hele wereld over voor de World Series en alles wordt betaald door de PDC. Afijn, hij wint geen toernooien meer, maar hij heeft al genoeg gewonnen. Zijn naam is gevestigd in de dartssport. Hij heeft kinderen en kleinkinderen. Wat wil hij nou nog meer?"

2007

De laatste wereldtitel van Van Barneveld dateert alweer van 2007 en als we Stompé moeten geloven blijft dat ook zo. "Een nieuwe wereldtitel kan hij vergeten. Dat gaat niet meer gebeuren. Hij houdt die lange wedstrijden niet meer vol."

"Als Van Barneveld onder druk staat, zie je hem op sommige momenten bezwijken. Daar had hij in zijn BDO-tijd en in zijn eerste jaren bij de PDC nooit last van. Dat is er heel langzaam ingeslopen."

Van de overige Nederlanders (Benito van de Pas, Jelle Klaasen, Vincent van der Voort, Christian Kist, Jermaine Wattimena en Jan Dekker) die vanaf donderdag in het Alexandra Palace in Londen in actie komen, verwacht Stompé weinig.

"Na Van Gerwen en Van Barneveld moeten we eigenlijk wel stoppen met de kansen voor de Nederlanders. Voor de rest zijn het geen absolute topdarters, maar subtoppers."