Kromowidjojo op 50 vlinder en 100 vrij naar halve finales EK kortebaan

Kromowidjojo zwom met 25,31 de snelste tijd in alle series van de 50 vlinder. Maaike de Waard zette met 25,55 de vierde tijd neer. Zij komen donderdag vanaf 17.00 uur uit in de halve eindstrijd.

Met 25,31 bleef Kromowidjojo bijna een seconde boven haar persoonlijk record van 24,53 dat ze in oktober in Amsterdam zwom.

Elinore de Jong was met 25,98 in principe snel genoeg voor een plek in de halve finales, maar omdat er maximaal twee zwemmers per land naar de laatste zestien gaan, is ze ondanks een twaalfde plek toch uitgeschakeld.

Heemskerk

Op de 100 meter vrije slag zette Femke Heemskerk de derde tijd neer met 52,47. 'Kromo' noteerde de zesde tijd met 53,17. Ook deze halve finales staan donderdagavond op het programma.

Kim Busch klokte met 54,10 de vijftiende tijd, maar mag als derde Nederlandse niet naar de halve finales. Kira Toussaint verscheen niet aan de start.

Op de 100 meter wisselslag plaatsten Marrit Steenbergen (zesde in 1.00,32) en Valerie van Roon (vijftiende in 1.00,47) zich voor de halve finales.

Op de 4x50 meter wisselslag-estafette voor gemengde teams ging Nederland als vierde door naar de finale. Toussaint, Timon Evenhuis, Joeri Verlinden en Tamara van Vliet kwamen tot 1.39,35.

Nederlands record

Kamminga zette een nieuw Nederlands record neer op de 200 meter schoolslag. Met 2.03,56 verbeterde hij zijn eigen toptijd. In augustus van dit jaar zwom de 22-jarige Nederlander met 2.04,74 het oude record. Kamminga plaatste zich als tweede voor de finale van donderdagavond.

Op de 200 meter vrije slag bij de mannen wist alleen Kyle Stolk zich te plaatsen voor de finale. De geboren Zuid-Afrikaan tikte aan in 1.44,33 en noteerde daarmee de zesde tijd. Ben Schwietert (vijftiende in 1.45,27) en Ferry Weertman (21e in 1.45,91) kwamen tekort voor een plek in de eindstrijd.

Ook op de 1500 meter vrije slag kon Weertman zich niet plaatsen voor de finale. Zijn tijd van 14.53,04 was goed voor plek elf en alleen de eerste acht mochten naar de eindstrijd.

Woensdag op de openingsdag van het toernooi eindigde Weertman nog als zevende in de finale van de 400 meter vrije slag. De EK kortebaan in Denemarken duren tot en met zondag.