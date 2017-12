Uitblinker Abbingh denkt dat alles goed kan vallen tegen Noorwegen

"Het gaat niet makkelijk dit toernooi. We moeten er hard voor werken, maar tegen Duitsland viel alles ineens goed en dat moet vrijdag weer gebeuren", aldus Abbingh.

Die wedstrijd tegen Duitsland was het enige duel tot dusver waarin Nederland naar volle tevredenheid speelde, al zal het tegen wereldkampioen Noorwegen nóg beter moeten.

"Als we het niveau halen van de wedstrijd tegen Duitsland dan komen we in de buurt van Noorwegen. Tegen zo'n topland zal het echt op details aankomen. Gelukkig hebben we de ervaring van eerdere halve finales. Die ervaring moet ons helpen."

Veertien goals

Twee jaar geleden haalde Oranje ook de halve finale van het WK en daarin werd Polen verslagen. Ook op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en het EK 2016 kwam Nederland tot de laatste vier.

"Vier keer op rij de halve finale is een prestatie op zich", vindt Abbingh. "Maar iedereen zal erop gebrand zijn om verder te komen, want we willen maar één ding: goud."

Om daadwerkelijk wereldkampioen te worden zal Abbingh haar vorm vast moeten houden. Woensdag in de kwartfinale in Maagdenburg tegen Tsjechië (30-26) was de speelster van het Franse Issy-Paris de absolute uitblinker met het extreme aantal van veertien goals.

"Ik heb nooit zo vaak gescoord in één wedstrijd. Alles wat ik aanraakte ging erin. Ik werd ook steeds goed vrijgespeeld door de ploeg. In de hele wedstrijd heb ik maar één beuk gekregen. Het was heerlijk en ik werd maar niet moe. Ik had er graag nog een paar ingegooid, maar dat moet tegen Noorwegen dan maar gebeuren."

Nederland tegen Noorwegen begint vrijdag om 17.30 uur en wordt gespeeld in de Barclaycard Arena in Hamburg. Zondag is de finale en de strijd om het brons en ook die duels zijn in Hamburg.