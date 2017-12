Bondscoach Thomsen blij met vechtlust handbalsters tegen Tsjechië

"We hadden in de eerste helft de wedstrijd al in ons voordeel kunnen beslissen, maar toen we het op een gegeven moment wat moeilijker kregen, hebben de meiden gestreden voor elke meter", zei een opgetogen Thomsen voor de camera van Ziggo Sport.

Oranje stond binnen een mum van tijd op een 7-1 en 8-2 voorsprong, maar leidde halverwege nog maar met één doelpunt verschil (17-16). Dat kwam voor Thomsen echter niet echt als een verrassing.

"Zij staan erom bekend om sterk terug te komen in de wedstrijd. Zij hebben ook een team dat leeft voor vechtwedstrijden. Gelukkig zijn we daarin meegegaan en hebben we in de tweede helft de overwinning over de streep getrokken."

Noorwegen-Rusland

Thomsen is wel de laatste die zal ontkennen dat Oranje een stuk minder speelt dan een jaar geleden toen in Rio de Janeiro met een vierde plaats net naast de medailles werd gegrepen.

"We zitten niet op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar er wordt wel meer voor elkaar gevochten dan vorig jaar. dat is alleen maar goed."

Oranje neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen wereldkampioen Noorwegen en olympisch kampioen Rusland. Thomsen wacht het rustig af.

"Het maakt mij niet uit tegen wie we moeten spelen. Het zijn de twee beste ploegen op dit toernooi. Als ze goed zijn, dan spelen ze ook meteen het beste handbal ter wereld."