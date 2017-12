Bondscoach Thomsen blij met vechtlust handbalsters tegen Tsjechië

"We hadden in de eerste helft de wedstrijd al in ons voordeel kunnen beslissen, maar toen we het op een gegeven moment wat moeilijker kregen, hebben de meiden gestreden voor elke meter", zei een opgetogen Thomsen.

Oranje stond binnen een mum van tijd op een 7-1 en 10-4 voorsprong, maar leidde halverwege nog maar met één doelpunt verschil (17-16). Dat kwam voor Thomsen echter niet echt als een verrassing.

"Zij staan erom bekend om sterk terug te komen in de wedstrijd. Zij hebben ook een team dat leeft voor vechtwedstrijden. Gelukkig zijn we daarin meegegaan en hebben we in de tweede helft de overwinning over de streep getrokken."

200 procent

Thomsen beseft daarentegen ook dat Oranje tegen de Tsjechen, die op papier veel minder sterk zijn, opnieuw niet sterk voor de dag kwam. Nederland lijkt de vorm van het zilveren EK van vorig jaar én het zilveren WK van 2015 nog te missen.

"We zitten niet op hetzelfde niveau, maar er wordt wel meer voor elkaar gevochten dan vorig jaar en dat brengt ons verder. Iedereen geeft 200 procent, vanaf de eerste wedstrijd."

Daarnaast erkende de Deense, die na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro het bondscoachschap overnam van Henk Groener, dat Lois Abbingh het verschil maakt. Tegen Tsjechië scoorde de 25-jarige Abbingh liefst veertien keer. "Lois speelde fantastisch, zoals ze als het hele toernooi doet. Maar ze krijgt hulp van anderen. Ik heb respect voor het hele team."

Noorwegen

Oranje neemt het in de halve finales op wereldkampioen Noorwegen, die woensdag met liefst 34-17 te sterk was voor olympisch kampioen Rusland. In tegenstelling tot de confrontatie met de Tsjechen, en ook de achtste finale tegen Japan, is Oranje dan niet de favoriet.

"Noorwegen is de beste ploeg van dit toernooi", zei Thomsen. "Als ze goed zijn, spelen ze meteen het beste handbal ter wereld. We hebben daarom een topdag nodig om de finale te halen. En Noorwegen moet net even iets minder zijn.