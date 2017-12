Handbalsters bereiken halve finales WK na moeizame zege op Tsjechië

Door de overwinning plaatsten de handbalsters zich voor de tweede keer in de historie voor de halve finale van een WK. Twee jaar geleden in Zweden werd Frankrijk verslagen in de kwartfinale. Nederland bereikte toen na een zege op Polen zelfs de eindstrijd, maar die werd verloren van Noorwegen.

In Duitsland komt Oranje drievoudig wereldkampioen Noorwegen al in de halve finale tegen. De titelverdediger was woensdag in de kwartfinales veel te sterk voor olympisch kampioen Rusland. Het werd 43-17 voor de Scandinavische ploeg die vorig jaar in de EK-finale én tijdens de Spelen in Rio de Janeiro ook al te sterk was voor Oranje.

Nederland, dat in de groepsfase drie van de vijf wedstrijden won, rekende maandagavond in de achtste finale al af met Japan. De ploeg uit Azië werd pas na verlenging met 24-26 verslagen.

Moeilijk

Nederland leek het tegen Tsjechië wat makkelijker te krijgen dan tegen Japan, want het ging de ploeg van Thomsen eenvoudig af in de beginfase. Na tien minuten leidde het sterk spelende Oranje al met 7-1 tegen de Tsjechen, die in het begin moeite hadden om door de defensie van Nederland te breken.

Daar kwam al snel verandering in. Nederland ging steeds slordiger spelen en zag het steeds dreigender wordende Tsjechië helemaal terugkomen in de wedstrijd. Na twintig minuten was het verschil nog maar één. Mede dankzij acht treffers van Lois Abbingh koesterde Nederland halverwege nog wel een voorsprong (17-16).

Beide ploegen speelden een allesbehalve foutloze wedstrijd en dat was in de tweede helft niet anders. Nederland had mede aan de uitblinkende Abbingh te danken dat het na rust de voorsprong vasthield, maar door een gebrek aan scherpte voorin werd de marge nooit groter dan twee treffers.

Dat kwam het matig spelende Nederland duur te staan. Tsjechië knokte zich tien minuten voor tijd terug tot 24-24, waarmee ook de kwartfinale uit leek te lopen op een zenuwslopend slot. Mede door de dertiende en veertiende treffer van Abbingh in de laatste vijf minuten liep Nederland echter uit naar 30-26, waardoor de verliezend WK-finalist van 2015 zich plaatste voor de halve eindstrijd.