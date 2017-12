Weertman zevende op 400 meter, Toussaint naar EK-finale 100 meter rugslag

Weertman, olympisch- en wereldkampioen op de 10 kilometer open water, tikte aan in 3.42,00. Eerder op woensdag had Weertman zich nog met een snellere tijd (3.41,54) geplaatst voor de eindstrijd.

Estafettezwemmers Nyls Korstanje, Jesse Puts, Thom de Boer en Kyle Stolk eindigden met 1.24,61 als vierde op de 4x50 meter vrije slag. Het goud ging in 1.23,23 naar Rusland dat Italië en Polen voorbleef.

Het viertal had zich woensdagochtend met 1.25,40 achter Italië als tweede geplaatst voor de finale. Daarin moesten de Nederlandse zwemmers in de achtervolging op Polen dat goed van start was gegaan. Slotzwemmer Kyle Stolk kon het gat met Polen net niet meer dichten.

Toussaint

Toussaint noteerde een Nederlands record in haar halve finale van de 100 meter rugslag (56,80), waarmee ze zich overtuigend plaatste voor de eindstrijd. Het oude nationale record stond sinds 2012 op 57,16. Maaike de Waard noteerde overall de negende tijd en dat was niet genoeg om een plekje in de eindstrijd te bemachtigen.

Joeri Verlinden plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De 29-jarige Limburger tikte met 50,44 als vierde aan in de eerste halve finale. Die tijd bleek na de tweede halve finale de vijfde overall en dat is voldoende voor de finale van donderdag.

Verlinden veroverde in 2010 zilver op de 100 meter vlinderslag tijdens de EK kortebaan. In 2012 eindigde hij als vierde. Na de Spelen van Londen 2012, waar de vlinderslagspecialist als zesde finishte op de 100 meter, volgden enkele jaren met fysieke problemen.

Ranomi Kromowidjojo maakt donderdag voor het eerst haar opwachting. De EK kortebaan in Denemarken duren tot en met zondag.