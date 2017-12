Weertman naar EK-finale 400 vrij, ook eindstrijd voor estafettemannen

Weertman (25), olympisch- en wereldkampioen op de 10 kilometer open water, tikte op de 400 vrij aan in 3.41,54. Die tijd was goed voor de vierde plek in zijn halve finale en de zesde plaats overall, waardoor hij later woensdag in de eindstrijd staat.

De estafetteploeg, bestaande uit Jesse Puts, Thom de Boer, Nyls Korstanje en Kyle Stolk, noteerde in de halve finales de tweede tijd. In 1.25,40 kwalificeerden ze zich voor de finale, die eveneens later woensdag wordt gehouden.

Joeri Verlinden staat in de halve finales van de 100 vlinder. De 29-jarige Nederlander kwam in zijn serie tot een tijd van exact 51 seconden, goed voor de twaalfde plaats. Mathys Goosen zwom 52,10 en strandde met de 29e tijd overall.

Verlinden werd in oktober toch opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK kortebaan, hoewel hij geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie. Volgens hoofdcoach Marcel Wouda voldeed hij niet aan de prestatiecriteria.

In Kopenhagen tikte de 22-jarige Arno Kamminga in de series van de 50 school aan in een tijd van 26,51. Hij werd daarmee in totaal negende en mag dus ook uitkomen in de halve finales. Timon Evenhuis redde het niet in een swim-off.

Vrouwen

Ook bij de vrouwen was er Nederlands succes. Zowel de 23-jarige Kira Toussaint (in een tijd van 57,41) als de twee jaar jongere Maaike de Waard (58,07) kwalificeerde zich op de 100 meter rugslag voor de halve finales.

Kim Busch en Valerie van Roon namen deel aan de series van de 50 meter schoolslag, maar werden met respectievelijk de 26e en 43e tijd (31,05 en 31,85) uitgeschakeld.

Ranomi Kromowidjojo maakt donderdag voor het eerst haar opwachting. De EK kortebaan in Denemarken duren tot en met zondag.