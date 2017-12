Tyson Fury bereikt compromis met antidopingbureau en mag weer boksen

Dat maakt UKAD dinsdag bekend in een verklaring op de site. De 29-jarige Fury kan pas weer in de ring terugkeren als hij zijn licentie terug heeft gekregen van de Britse boksbond (BBBofC), maar dat lijkt een formaliteit.

Fury testte in februari 2015 positief op het verboden middel nandrolon en verzuimde anderhalf jaar later bovendien urine af te staan. In juni 2016 werd hij aangeklaagd door UKAD, maar de bokser claimde onschuldig te zijn en zei dat de sporen van het verboden middel afkomstig waren van het eten van ongecastreerd wild zwijn.

Ook in de urine van zijn boksende neef Hughie Fury werd nandrolon gevonden. "Wij hebben altijd onze onschuld volgehouden en zijn blij dat we nu een compromis met UKAD hebben gesloten", aldus Tyson Fury in een eerste reactie.

"We kunnen nu eindelijk weer vooruitkijken in de wetenschap dat we niet altijd als dopingzondaars gezien worden. Ik kan deze twee jaar durende nachtmerrie nu achter me laten", prijst Fury zich gelukkig met de uitspraak van de antidopinginstantie.

Joshua

Wladimir Klitschko was in oktober 2015 de laatste tegenstander van de nog altijd ongeslagen Fury, die liefst 25 keer als winnaar uit de ring stapte. De Brit grijpt de uitspraak van UKAD dinsdag meteen aan om zijn landgenoot Anthony Joshua uit te dagen voor een nieuw gevecht.

"Waar zit je, jongen?", richt hij zich op Twitter tot Joshua, die op dit moment drie wereldtitels in het zwaargewicht in zijn bezit heeft. "Ik kom eraan, nietsnut, en niemand kan me meer tegenhouden."

Licentie

BBBofC, verantwoordelijk voor de Britse bokslicenties, heeft de uitspraak van UKAD geaccepteerd en mag nu beslissen over de toekomst van Fury. De flamboyante Brit kondigde eerder al aan dat hij mikt op een rentree in 2018.

In een eerder stadium maakte hij nog bekend dat hij uit onvrede over zijn "slechte behandeling" geen nieuwe licentie aan zou vragen, maar daar kwam hij in oktober van dit jaar op terug. "Ik ga ervoor zorgen dat ik er dan klaar voor ben. In de zomer en aan het eind van 2018 volgen er opnieuw geweldige duels", zei Fury toen.

Met zijn triomf op punten tegen de OekraĆÆner Klitschko veroverde Fury in Ć©Ć©n klap de wereldtitels van bonden IBF, WBO en WBA, maar die moest hij later weer inleveren. Vorig jaar onthulde hij in een interview dat hij depressief was en cocaĆÆne gebruikte.