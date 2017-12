Zes Russische ijshockeysters bij hertest alsnog betrapt op doping

Het IOC maakte dinsdag bekend dat Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva en Galina Skiba alsnog positief zijn bevonden. Zij maakten deel uit van de Russische ploeg die in 2014 de kwartfinale van de Spelen in eigen land haalde.

Dat resultaat is door het IOC geschrapt. De sportkoepel heeft de internationale ijshockeyfederatie gevraagd om een besluit te nemen over het aanpassen van de uitslag van het ijshockeytoernooi in Sochi.

Bij de vorige Winterspelen was er volgens een onderzoek van het WADA sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk in Rusland. Als gevolg daarvan mogen alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze 'schoon' zijn onder neutrale vlag deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang van volgend jaar februari.

Betrapt

De laatste weken zijn er 31 Russen bij hertesten betrapt op dopinggebruik. Het IOC gaat de komende weken nog meer resultaten van hertesten publiceren.

Het IOC zette eerder onder anderen de schaatsers Olga Fatkulina en Aleksander Rumyantsev en de bobsleeërs Alexander Zubkov en Olga Stulneva buitenspel. Zubkov won in 2014 twee keer olympisch goud voor eigen publiek, Fatkulina veroverde zilver op de 500 meter. Die medaille wordt tijdens een ceremonie in Pyeongchang overhandigd aan Margot Boer, die achter Fatkulina het brons veroverde.

Rusland won in Sochi het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons. Elf van die medailles zijn inmiddels afgenomen.

De Winterspelen in Pyeongchang zijn van 9 tot en met 25 februari.