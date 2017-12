Polman ziet Oranje als absolute favoriet tegen 'sterk collectief' Tsjechië

"Natuurlijk zijn wij de favoriet, als ik dat ontken lacht iedereen me uit", aldus Polman tegen NUsport. "Het kan wel lastig worden, als we een offday hebben is het klaar. Maar in principe moeten we gewoon doorgaan naar de halve finale"

Na de gewonnen achtste finale tegen Japan wist Polman nog weinig van Tsjechië, dat onverwacht Roemenië uitschakelde en de verrassing van het toernooi is. "Inmiddels hebben we de tactische bespreking gehad en beelden bekeken. Het is een team zonder echte sterren, maar wel een sterk collectief."

"Verdedigend zijn ze goed, de opbouw is verzorgd. Het zag er allemaal niet slecht uit. We hebben Tsjechië niet zomaar verslagen."

Zwaar

In de achtste finale tegen Japan was vicewereldkampioen Oranje maandag ook de grote favoriet, maar het ging bijna mis in de GETEC Arena in Magdeburg, waar Nederland donderdag ook tegen Tsjechië speelt. Pas in de verlenging werd afgerekend met het Aziatische land (26-24).

"Japan was wat sneller en sterker dan we dachten. Het was zwaar", erkent de 25-jarige Polman. "Ik heb tijdens de wedstrijd niet gewanhoopt, al is het achteraf makkelijk praten. Het was zenuwslopend en dus was de opluchting groot. Maar ik ben vooral trots dat we weer door zijn."

Polman beseft dat het spel van de handbalsters nog niet zo goed is als tijdens het zilveren WK in 2015. "In de poulefase speelden we werelds tegen Duitsland, maar in andere wedstrijden kon het beter. Tegen Japan misten we te veel kansen, het afwerken was niet goed. Maar we blijven winnen en daar draait het uiteindelijk om."

Nederland tegen Tsjechië begint woensdag om 17.30 uur in GETEC Arena. Als de ploeg van bondscoach Helle Thomsen wint is wereldkampioen Noorwegen of olympisch kampioen Rusland vrijdag tegenstander in de halve finale in Hamburg. De eindstrijd van het WK en de strijd om het brons zijn zondag.