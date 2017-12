Bekking blijft in Volvo Ocean Race ondanks verlies vader

"Het is een trieste dag voor mij", zegt de Nederlandse zeiler. "We wisten dat het slechts een kwestie van tijd was voordat hij ons zou gaan verlaten en ik had van tevoren al afgesproken dat ik door zou gaan met de wedstrijd."

"Maar ik voel me niet blij. Ik zeg zelf altijd dat familie op de eerste plaatst komt en nu laat ik mijn familie in de steek."

"Ik troost me met de gedachte dat mijn vader een mooie leeftijd heeft bereikt, de oudste tot nu toe in de familie, en dat hij een goed leven heeft gehad", aldus Bekking. "Ik zeil vandaag met hem in mijn gedachte."

Derde etappe

De derde etappe in de zeilrace om de wereld ging zondag in Kaapstad van start. De finish is in Melbourne. De race eindigt in juni 2018 in Den Haag.

Team Brunel won de havenrace in Lissabon en werd respectievelijk vierde en zesde in Alicante en Kaapstad, waardoor de Nederlandse boot derde staat in het havenklassement. In het algemeen klassement staat Brunel vijfde na een vierde en een zesde plek in de eerste twee etappes.