NOC*NSF neemt aanbevelingen van commissie-De Vries over

De Vries presenteerde dinsdag in Den Haag het rapport van het onderzoek van zijn commissie over seksuele intimidatie of misbruik in de sport. De oud-minister benadrukte daarbij het belang van het invoeren van een meldplicht.

"Slachtoffers moeten erop kunnen rekenen dat ze beschermd worden, bestuurders moeten niet hoeven twijfelen of ze actie moeten ondernemen", aldus De Vries.

NOC*NSF, dat de PvdA'er opdracht gaf voor het onderzoek, zegt in een reactie dat de sportkoepel "aan de slag gaat" met de aanbevelingen en de conclusies van het rapport. Zo gaat NOC*NSF in samenwerking met politie en justitie een beleids- en kenniscentrum opzetten, dat zich richt op de aanpak van dergelijke zaken.

Om de aanbevelingen van de commissie-De Vries zo goed mogelijk door te voeren, laat NOC*NSF een taskforce met afgevaardigden van diverse sportbonden eerst een plan van aanpak opstellen.

"We zijn het eens met de prioriteitstelling van de commissie om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen; daadkrachtig en effectief tegen plegers op te treden en als derde te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen", schrijft de sportkoepel.

Wekker

De Vries noemt zijn rapport een wake-upcall. "En als dit een wekker is, laat het een repeterende wekker zijn.''

"De cijfers zijn onthutsend. 12 procent van de sporters heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en misbruik, in 4 procent gaat het om ernstige gevallen. Velen hebben er nooit over gepraat. Bij drie op de vier is het gebeurd op zeer jonge leeftijd.''

De Vries benadrukt dat er een kenniscentrum komt waar advies kan worden ingewonnen. "Er is nu wel een vertrouwenspunt, maar dat hinkt op twee gedachten: als advies- en als meldpunt."

Aanleiding

Directe aanleiding voor het onderzoek waren gebeurtenissen in Engeland, waar oud-voetballers vertelden in hun jeugd seksueel te zijn misbruikt. NOC*NSF is ondanks de pittige conclusies van de commissie-De Vries blij met het "gedegen onderzoek".

"Ik zie het rapport van de commissie als een spiegel die ons een heldere kijk geeft op wat er ook binnen de sport aan seksueel misbruik en intimidatie plaatsvindt, hoe we daar mee omgaan en op welke wijze we dat kunnen tegengaan", aldus Dielessen. "Deze inkijk van buitenaf geeft ons de mogelijkheid om een aantal zaken anders en vooral beter te gaan doen."

Voorzitter André Bolhuis van de sportkoepel zei geschrokken te zijn van het hoge percentage sporters dat te maken heeft gehad met intimidatie en misbruik. "Wij zijn net als de commissie getroffen door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend. In veel gevallen gaan zij daar jarenlang en misschien wel hun hele leven onder gebukt.''

Kabinet

Het kabinet neemt ook een van de aanbevelingen van de commissie-De Vries over. Minister Bruno Bruins (Sport) gaat onderzoeken of een speciale wet kan bijdragen aan een veiliger sportklimaat.

Bruins zegt het rapport zorgvuldig te gaan bestuderen. Hij wil daarna zo snel mogelijk in gesprek met de sportsector.

"Voor mij en voor iedere sporter in Nederland, amateur of professional, is een veilige sportomgeving van groot belang. Seksuele intimidatie en misbruik worden niet getolereerd en elke melding daarvan dient serieus genomen te worden'', aldus de VVD-minister.