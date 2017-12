Ook NOC*NSF ziet noodzaak van meldplicht bij seksueel misbruik

Klaas de Vries presenteerde dinsdag in Den Haag het rapport van het onderzoek van zijn commissie over seksuele intimidatie of misbruik in de sport. De oud-minister benadrukte daarbij het belang van het invoeren van een meldplicht.

"Slachtoffers moeten erop kunnen rekenen dat ze beschermd worden, bestuurders moeten niet hoeven twijfelen of ze actie moeten ondernemen", aldus De Vries.

NOC*NSF, dat de PvdA'er opdracht gaf voor het onderzoek, zegt in een reactie dat de sportkoepel "aan de slag gaat" met de aanbevelingen en de conclusies van het rapport.

"De commissie geeft aan dat de sportwereld goed is toegerust om met regels, maatregelen en toezicht de bescherming te bieden waar sporters recht op hebben. Dat zien wij ook zo en deze waarneming van de commissie is voor ons een welkome aansporing om alles te doen dat nodig is om seksueel misbruik in de sport zo veel mogelijk uit te bannen", aldus algemeen directeur Gerard Dielessen.

Wekker

De Vries noemt zijn rapport een wake-upcall. "En als dit een wekker is, laat het een repeterende wekker zijn.''

"De cijfers zijn onthutsend. 12 procent van de sporters heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en misbruik, in 4 procent gaat het om ernstige gevallen. Velen hebben er nooit over gepraat. Bij drie op de vier is het gebeurd op zeer jonge leeftijd.''

De Vries wil dat er een kenniscentrum komt waar advies kan worden ingewonnen. "Er is nu wel een vertrouwenspunt, maar dat hinkt op twee gedachten: als advies- en als meldpunt."

NOC*NSF stelt dat ze alle aanbevelingen van de commissie-De Vries zal overnemen. "We zijn het eens met de prioriteitstelling van de commissie om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen; daadkrachtig en effectief tegen plegers op te treden en als derde te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen", schrijft de sportkoepel."