Opluchting bij handbalsters na moeizame WK-zege op stug Japan

"Als dit geen vechten is, weet ik het ook niet meer", zei keepster Tess Wester na afloop tegen Ziggo Sport. "Dit was echt een thriller."

Wester onderscheidde zich in de verlenging, die nodig was nadat het in reguliere speeltijd 20-20 was, met enkele fraaie reddingen. "We begonnen supergoed aan de verlenging. We maken er zelf twee en ik stop er twee. Daardoor hadden we wat speling."

De keepster roemde de teamprestatie van Oranje, dat erg veel moeite had met de felle speelwijze van Japan. "Maar we hebben onze koppies er goed bij gehouden. Het blijft een WK, waarop het alle kanten op kan."

Malestein

Angela Malestein sloot zich aan bij de woorden van Wester. "We hebben echt gevochten voor wat we konden. We maakten aanvallend soms verkeerde keuzes, maar uiteindelijk hebben we het hoofd koel gehouden."

In de kwartfinales wacht Tsjechië, een ploeg waar Malestein naar eigen zeggen niet veel van weet. "We moeten ze toch allemaal winnen, dan maakt het niet uit wie je nu treft."

"Het gaat niet allemaal vanzelf", constateerde de topscorer (zeven treffers) nog. "Maar we zijn op de goede weg."

Het duel in de kwartfinales met Tsjechië wordt woensdag om 17.30 uur in Maagdenburg gespeeld.