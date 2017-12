Yankees nemen homerun-koning Stanton over van Marlins

Stanton werd mede door zijn slagkracht verkozen tot beste speler van de National League, een van de twee competities die deel uitmaken van de Major League Baseball.

De laatste keer dat een speler erin slaagde 59 homeruns te slaan was in 2001, toen Barry Bonds er liefst 73 liet noteren. Met Aaron Judge hebben de Yankees al een 'hardhitter' in huis. Hij kwam afgelopen seizoen tot 52 homeruns.

Stanton tekende in 2014 nog een contract voor dertien jaar ter waarde van 275 miljoen euro bij de Marlins, die er afgelopen seizoen niet in slaagden zich te plaatsen voor de playoffs. Dat contract is door de Yankees overgenomen. De Marlins krijgen ook nog de beschikking over drie spelers van de nieuwe club van Stanton.

Meulens

De Yankees zijn bezig aan een flinke opschoning van de selectie en de technische staf. De roemruchte club nam onlangs afscheid van coach Joe Girardi en stelde Aaron Boone aan. Ook de Nederlandse bondscoach Hensley Meulens was in de running voor de baan, maar Boone kreeg de voorkeur van de clubleiding.

De ploeg uit New York greep afgelopen seizoen naast de titel in de American League. In de finale werd verloren van Houston Astros. Die ploeg veroverde in de World Series vervolgens de titel.