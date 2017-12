'Degelijke handbalsters halen nog niet niveau van zilveren WK'

"Het is nog niet zo goed als twee jaar geleden, maar door de successen van de laatste jaren ligt de lat ook wel meteen hoog. We zijn een beetje gewend geraakt aan het succes en dan is het makkelijk om ze nu af te branden", aldus Bouwer, die van 1993 tot 2004 bondscoach was van Oranje.

Volgens Bouwer is keepster Tess Wester een van de speelsters van het Nederlands team die nog niet haar niveau haalt op het WK, dat Oranje maandagavond vervolgt met een achtstefinaleduel met Japan.

"Tess moet wel snel haar niveau halen, want zonder topkeepster wordt het lastig om ver te komen. Maar zoals ik Tess een beetje ken, met haar mentale kracht, moet dat goed komen."

Bouwer is ook niet negatief over de kansen van Oranje dit WK. "Hoewel het nog niet top is, zie ik wel vastigheden. De hoekspeelsters blijven tot dusver achter, maar met Nycke Groot, Laura van der Heijden en Lois Abbingh heeft Oranje een sterke, stabiele driehoek. Het is degelijk."

Stabiel

Nederland behoort volgens Bouwer daarom opnieuw tot de landen die kans maken op de eindzege. "Maar Frankrijk vind ik tot dusver een sterkere indruk maken. Noorwegen is als regerend Europees en wereldkampioen uiteraard ook kanshebber, evenals Rusland."

Japan mag dinsdagavond in Maagdenburg in ieder geval geen probleem zijn voor Oranje, vindt Bouwer, die het land goed kent omdat hij na zijn vertrek bij Oranje jarenlang bondscoach was van de Japanse ploeg.

"Japan heeft de laatste jaren stapjes gezet, maar Nederland is een maatje te groot. Het tempo waarmee Oranje speelt ligt hoger en fysiek is er ook een verschil met het kleine Japan. Ik denk dat bijvoorbeeld Yvette Broch met haar lengte en kracht Japan defensief de nodige problemen gaat bezorgen."

Nederland tegen Japan begint maandag om 20.30 uur in de GETEC Arena in Maagdenburg. Als Oranje wint, treft de ploeg van bondscoach Helle Thomsen woensdag in de kwartfinale de winnaar van Roemenië tegen Tsjechië.