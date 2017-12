Snowboardster Maas zevende bij wereldbeker in Copper Mountain

De 33-jarige Nederlandse kreeg voor haar drie sprongen niet meer dan 90,50 punten. Het goud ging met 169,25 punten naar de Japanse Reira Iwabuchi.

Maas maakte een maand geleden in Milaan haar rentree na een zware blessure. De Brabantse moest onder meer herstellen van verschillende fraturen in haar nek, na een val in de zomer.

Vorige week eindigde Maas als achtste in het Duitse Mönchengladbach. Eerder dit seizoen werd ze zowel in Milaan als in Peking zesde op Big Air.

Maas heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ze mag daar op de onderdelen Big Air en Slopestyle uitkomen. Maas was er ook al bij op de Winterspelen van Turijn (2006) en Sochi (2014).

Van der Velden

Niek van der Velden, die vorige week in Mönchengladbach nog verrassend de finale bereikte, kwam dit keer in de kwalificaties net tekort (twaalfde). Bij zijn tweede sprong maakte hij voor het eerst in zijn carrière een zogenoemde triplecork (drie keer salto en drie keer om zijn as) in een wedstrijd.

Van der Velden voldeed al aan de aanvullende eis van sportkoepel NOC*NSF om twee keer bij de beste twaalf te eindigen in een World Cup. Hij moet er nu nog voor zorgen dat hij op 22 januari bij de eerste veertig snowboarders staat op de geschoonde internationale ranglijst om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang.