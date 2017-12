Verhoeven daagt Badr Hari officieel uit voor nieuw gevecht

Verhoeven versloeg uitdager Jamal Ben Saddik in Rotterdam met een knock-out. Hij verdedigde zijn wereldtitel voor de zesde keer met succes.

Verhoeven en Hari stonden eind vorig jaar in het Duitse Oberhausen ook tegenover elkaar in de ring. De 28-jarige Brabander won het prestigieuze gevecht nadat Hari opgaf vanwege een spierscheuring in zijn rechterarm.

Direct na afloop zei zowel Verhoeven als Hari nog een keer het gevecht aan te willen gaan en de Brabander herhaalde dat voornemen zaterdagavond. Het is nog onduidelijk of de 32-jarige Amsterdammer op de uitdaging van de wereldkampioen in het zwaargewicht ingaat.

Rentree

Hari maakte eerder op zaterdag bekend dat hij op 3 maart volgend jaar zijn rentree maakt als kickbokser. Hij hervatte in november zijn training na een gevangenisstraf van zeven maanden.

Hari moest de cel in wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Hij vertrok na zijn celstraf naar Marokko om zich voor te bereiden op zijn rentree.