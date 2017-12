Kickbokser Verhoeven verslaat Ben Saddik en behoudt Glory-wereldtitel

De beslissing in Rotterdam viel ruim een minuut voor het einde van de vijfde en laatste ronde. Verhoeven, die drie van de eerste vier rondes al had gewonnen, drukte Ben Saddik in de hoek en besliste het gevecht met een technische knock-out.

Verhoeven nam zo revanche op de twee jaar jongere Belgische Marokkaan, die de Nederlander in 2011 nog met een technische knock-out versloeg. In maart daagde Ben Saddik Verhoeven opnieuw uit voor een gevecht.

In aanloop naar de confrontatie in Ahoy won Verhoeven van de Braziliaanse MMA-vechter Antonio Silva. Daarvoor toonde hij zich ook al de sterkste in het prestigieuze gevecht met Ismael Lazaar.

Verhoeven mag zich al sinds 2013 de wereldkampioen van Glory noemen. De 'King of Kickboxing' verdedigde zijn titel nu in totaal zes keer met succes.

Overklast

In de beginfase van het prestigieuze gevecht in Rotterdam was het Verhoeven die het initiatief toonde, maar de Brabander werd halverwege de eerste ronde overklast door de grotere en zwaardere Ben Saddik. 'The Goliath' deelde de ene na de andere tik uit aan Verhoeven, die zwaar aangeslagen oogde maar wel de eerste ronde doorkwam.

Verhoeven richtte zich in de tweede ronde knap op en bood beter weerstand tegen Ben Saddik, wat hem ook de zege opleverde in de tweede ronde. Ook in het derde bedrijf koos de jury voor de Nederlander, die zijn uitdager steeds meer in de hoek drukte en het initiatief in de wedstrijd duidelijk overnam.

Nadat Verhoeven ook de vierde ronde in zijn voordeel besliste op basis van de jurypunten, was het voor Ben Saddik alles of niets in de vijfde en beslissende ronde. Verhoeven liet zich echter niet meer verrassen door zijn uitdager en verdedigde zijn wereldtitel met verve door ruim een minuut voor tijd de genadeslag uit te delen.

Hari

Verhoeven was vanzelfsprekend trots na het verdedigen van zijn wereldtitel. "Zoals ik vooraf al had gezegd: ik had nog een appeltje met hem te schillen en dat heb ik gedaan", aldus de Nederlander in een eerste reactie in de ring.

Desondanks erkende Verhoeven dat hij vooral in de eerste ronde steken liet vallen tegen Ben Saddik. "Hij heeft me in de eerste ronde een paar keer pijn gedaan. Ik maakte ook wat foutjes, dus ik moet terug naar de tekentafel en zorgen dat ik nog beter word."

Verhoeven maakte van de gelegenheid direct gebruik om Badr Hari uit te dagen voor een gevecht. Vorig jaar was hij in het Duitse Oberhausen al te sterk voor de Amsterdammer, die in de tweede ronde met een armblessure moest opgeven. Het is nog niet bekend of Hari, die in maart zijn rentree maakt, ingaat op de uitdaging.