Badr Hari maakt in maart rentree als kickbokser bij Glory

Dat maakte de organisatie zaterdagavond bekend op Twitter. Hari is de headliner van het evenement, maar het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van de Amsterdammer.

"In het belang van het publiek en de sport keren we terug", aldus Hari, die een overeenkomst voor meerdere gevechten heeft gesloten met Glory. "Het is een nieuw jaar, dus verwacht de grootste dingen van Glory."

De 32-jarige Hari hervatte in november zijn training na een gevangenisstraf van zeven maanden. Hij moest de cel in wegens een serie mishandelingen in het uitgaansleven. Hari vertrok na zijn celstraf naar Marokko om zich voor te bereiden op zijn rentree.

Verhoeven

Hari kwam vorig jaar in Oberhausen tegen Rico Verhoeven voor het eerst in actie bij een evenement van Glory. Hij verloor het prestigieuze duel door een blessure. Meteen na afloop zei zowel Verhoeven als Hari nog een keer het gevecht aan te willen gaan, maar het lijkt onzeker of dat nog gebeurt.

Verhoeven (28) verdedigde zaterdag in een uitverkocht Ahoy met succes zijn wereldtitel tegen de één jaar jongere Jamal Ben Saddik, tegen wie hij in 2011 al eens vocht. Toen incasseerde de Brabander een nederlaag.

Hari won als kickbokser 106 van zijn 118 gevechten.