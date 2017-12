Curlers verliezen ook laatste wedstrijd olympisch kwalificatietoernooi

De laatste wedstrijd van Nederland in het Tsjechische Pilsen was er één om des keizers baard. De ploeg van skip Jaap van Dorp was door vijf eerdere nederlagen al kansloos voor kwalificatie voor de Winterspelen in Pyeongchang.

Tegen gastland Tsjechië zat de winst er geen moment in voor Oranje. De Tsjechen kwamen in het negende end al op een beslissende 8-4 voorsprong, waardoor het laatste end niet meer gespeeld werd.

De Nederlandse curlingploeg wist in zeven duels alleen Finland te verslaan en eindigde als laatste in de poule. Een plaats bij de eerste drie was vereist om verder te mogen in het toernooi. Denemarken, Italië en Tsjechië gaan onderling uitmaken wie er naar de Olympische Spelen mag.