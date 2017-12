Spelen ver weg voor tweemansbob na 'teleurstelling' in Winterberg

Met een tijd van 56,71 seconden hielden de Nederlandse bobbers slechts vier duo's onder zich in de eerste run. Alleen de eerste twintig plaatsten zich voor de beslissende tweede run op de Duitse baan.

De Nederlandse tweemansbob startte als voorlaatste team onder barre omstandigheden in Winterberg. Mede door de sneeuw en harde wind bleven De Bruin en Van der Zijde ruim een halve seconde verwijderd van de snelste tijden, die werden neergezet door vroegere starters.

"Dit is een teleurstelling", reageert De Bruin in gesprek met NUsport. "Het zat niet mee met het weer, maar dat is typisch Winterberg. De focus was al een stuk verschoven naar de viermansbob, maar dat zal nu nog meer gebeuren. Want in de tweemansbob is de kans op olympische kwalificatie nu wel heel klein."

"De aanmoedigingen van de Nederlandse fans bij de start waren heel gaaf, daar waren Bror en ik supertrots op. Maar die supporters hadden meer verdiend", treurt de 31-jarige Noord-Hollander.

World Cup-stand

De Bruin en Van der Zijde moeten op 14 januari in de top twaalf van het wereldbekerklassement staan om aanspraak te maken op een ticket voor Pyeongchang, maar lijken nu al voor een schier onmogelijke opgave te staan.

Na de eerdere World Cups in Lake Placid en Whistler bezette het koppel de 24e positie op de ranglijst. Er volgen na de race in Winterberg ook nog wedstrijden in Innsbruck (16-17 december), Altenberg (6-7 januari) en St. Moritz (13-14 januari).

Zondag kan De Bruin de olympische aspiraties In de viermansbob levend houden. Na drie weekeinden in Noord-Amerika staat Nederland achttiende in de World Cup-stand.