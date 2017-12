Thomsen wil niet te hard van stapel lopen na overtuigende zege op Duitsland

"Rustig aan. We moeten niet vergeten hoe we in de eerste drie duels hebben gespeeld. Maar goed, dat is verleden tijd. Het enige wat we nu kunnen doen is vooruit kijken", zei Thomsen voor de camera van Ziggo Sport.

Oranje liet tegen Duitsland eigenlijk voor het eerst dit toernooi een ijzersterke indruk achter. Met name in de eerste helft liep het als een trein bij de vicewereldkampioen en werden onze oosterburen al op een onoverbrugbare achterstand gezet.

"We speelden inderdaad een erg goede wedstrijd. De meiden hebben uitstekend werk verricht. Ze hebben precies gedaan wat we van tevoren hadden bedacht", was Thomsen complimenteus.

"We konden lekker doorwisselen. Tess (Wester, red.) keepte bovendien uitstekend. Al met al ben ik zeer tevreden en hartstikke blij."

Polman

Estavana Polman kon niet anders dan de woorden van Thomsen beamen. "We begonnen super goed aan de wedstrijd. De dekking stond geweldig en Tess keepte een prima pot. Dan zie je dat je er overheen gaat."

De opbouwspeelster was ook opgelucht dat Nederland tegen Duitsland wel de kansen wist af te maken, iets wat er in de voorgaande wedstrijden weleens aan ontbrak.

"Eindelijk, dat werd tijd ook. Dit niveau moeten we zien proberen vast te houden. Nu begint het toernooi eigenlijk pas echt voor ons. Als we zo spelen als vandaag, dan kunnen we van iedereen winnen."

Oranje weet nog niet wie het treft in de achtste finales. Dat is afhankelijk van het resultaat van de laatste wedstrijd in poule D tussen Servië en Zuid-Korea. Mocht dat duel in een gelijkspel eindigen, dan gaat Nederland als groepswinnaar naar de achtste finales en treft het daarin de nummer vier van poule C.