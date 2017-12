Handbalsters in laatste groepsduel WK te sterk voor gastland Duitsland

Beide landen waren bij het ingaan van het laatste duel al zeker van deelname aan de achtste finales. Voor beide landen ging het er in de laatste wedstrijd alleen om op welke plek de groepsfase wordt afgesloten.

Door de royale zege kan Oranje in theorie nog groepswinnaar worden. Dat gebeurt als Servië en Zuid-Korea later op vrijdag gelijk spelen. Bij groepswinst treft Oranje in de achtste finales de nummer vier van groep D, als het als tweede eindigt ontmoet het de nummer drie van die groep.

Oranje speelde met name voor rust uitstekend. Het gastland keek na vijf minuten al tegen een 5-1 achterstand aan. Die marge werd in het restant van het duel niet meer weggegeven. Bij rust was de voorsprong acht punten: 18-10.

Abbingh

Na rust kwam Duitsland er meer aan te pas, maar de royale voorsprong van de equipe van bondscoach Helle Thomsen kwam geen moment in gevaar. Met name Lois Abbingh had het op haar heupen. Ze maakte er negen, waaronder zes strafworpen.

De nummer twee van het WK van 2015 had wat goed te maken tegen Duitsland. Oranje verloor vorig jaar op het EK in Zweden zijn openingswedstrijd van de Duitse handbalvrouwen. En hoewel Nederland op dat kampioenschap eveneens zilver veroverde, was de pijn van die nederlaag nog voelbaar in Leipzig.

De duels in de achtste finales staan voor zondag en maandag op het programma en worden gespeeld in Leipzig en Magdeburg.