Hockeyers sluiten Hockey World League af als zevende

Mirco Pruyser nam in de 42e minuut de enige treffer van het weinig hoogstaande duel voor zijn rekening. De aanvaller verschalkte van dichtbij de Engelse doelman George Pinner.

In de slotfase ontsnapte Nederland mede door goed keeperswerk van Sam van der Ven nog wel een aantal keer aan de gelijkmaker.

Voor Pruyser was het alweer zijn vijfde treffer van het toernooi, waarmee hij alleen de Belg Loïck Luypaert (acht goals) voor zich moet dulden op de topscorersranglijst.

Voor Nederland was het de eerste zege in India, een dag na de nederlaag via shoot-outs in de kwartfinale tegen Duitsland. In de groepsfase had Oranje twee keer verloren en een keer gelijkgespeeld.

Later op vrijdag en zaterdag spelen India en Argentinië en Australië en Duitsland de halve finales. De finale staat voor zondag op het programma.