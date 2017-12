Aanvoerder Bakker spreekt van 'zware week' na uitschakeling hockeyers

Door de vroege uitschakeling verliet Oranje de World League in India zonder zege. In de groepsfase won de formatie van bondscoach Max Caldas ook niet van België, Spanje en Argentinië.

"Het was een zware week", constateerde Bakker na de nederlaag tegen Duitsland tegen de NOS. "In de eerste wedstrijd hebben we moeite gehad met Spanje en tegen België was het ook niet helemaal goed, maar daar hebben we veel van geleerd. Tegen Duitsland hebben we wel een veel betere wedstrijd gespeeld."

Nederland was in de confrontatie met de oosterburen wel dicht bij de zege. Na het vierde en laatste kwart stond het 3-3, maar in de beslissende shoot-outs trok Duitsland aan het langste eind.

Jeugd

Ondanks de vroege uitschakeling in India denkt Bakker dat de World League goed is geweest voor de hockeyploeg, met name met het oog op het WK van volgend jaar, dat eveneens in India plaatsvindt.

"Op het WK willen we niet met 18, maar met 24 goede spelers aantreden", aldus Bakker. "Daar zullen jongens tussen zitten die misschien iets minder ervaren zijn, maar die hebben nu wel geleerd om op het hoogste niveau te spelen. Dat is ook belangrijk, al gingen we hier natuurlijk voor de winst."