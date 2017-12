Bont ziet 'oude spel' handbalsters langzaam terugkomen op WK

In de commentaren na het gelijkspel tegen Servië (27-27) van woensdagavond was 'moeizaam' het meest gebruikte woord om het spel van Nederland te omschrijven.

"Maar ik zou eerder zeggen dat we nog zoekende zijn, ik vind ons spel niet moeizaam", aldus Bont in gesprek met NUsport. "Soms gaat het al wel heel goed, alleen nog niet de hele tijd. Maar ik vind wel dat we tijdens het toernooi goede stappen hebben gezet en steeds beter worden. Daarom zijn we ook nog rustig. We hebben er alle vertrouwen in dat we er zullen staan als de do-or-die-wedstrijden beginnen in de achtste finales."

Ook tegen Servië zag Bont progressie bij de vicewereldkampioen, die eerder in de poulefase verloor van Zuid-Korea en won van de nog puntloze ploegen van Kameroen en China.

"In het duel met Servië zag je bij een paar aanvallen weer ons oude, snelle spel. Het is positief dat we een flink aantal goede kansen uitspeelden, maar ze gingen er vaak niet in", doelt de Volendamse op het feit dat de Servische keepster Marija Colic met negentien reddingen uitgroeide tot uitblinker. De Nederlandse doelvrouwen Tess Wester en Jasmina Jankovic kwamen samen tot 'slechts' zeven saves.

Bont is uiteindelijk blij dat Oranje door een doelpunt van Nycke Groot in de slotseconden nog een gelijkspel uit het vuur sleepte. "Het is super dat we zijn blijven vechten voor dat ene punt. Dat kan nog weleens een heel belangrijk punt zijn."

Koploper

Door die remise kan Nederland, dat al geplaatst is voor de knock-outfase, namelijk in theorie zelfs nog als eerste eindigen in groep D. Momenteel staat Oranje vierde met vijf punten, één minder dan Zuid-Korea en Servië en twee minder dan koploper Duitsland.

Bij een zege op de Duitse vrouwen met minimaal vier treffers verschil en een gelijkspel bij het duel tussen Zuid-Korea en Servië wordt Nederland groepswinnaar. Een overwinning op gastland Duitsland bezorgt de ploeg van bondscoach Helle Thomsen in ieder geval de tweede plek.

De positie in de poule bepaalt welk land uit groep C de tegenstander van Nederland is in de achtste finales. De nummer één van poule D speelt tegen de nummer vier van poule C, de nummer twee treft de nummer drie, enzovoorts.

"Wij zijn niet bezig met alle mogelijke scenario's", stelt Bont. "We willen gewoon een goede wedstrijd neerzetten tegen Duitsland."

"Bovendien, voor een duel met Duitsland hoef je niemand bij ons te motiveren, dan spelen altijd wel wat andere gevoelens mee", zegt de hoekspeelster met een lach. "Dit belooft één van de mooiste wedstrijden van het WK te worden, in een volle hal."

Nederland-Duitsland begint vrijdagavond om 18.00 uur in de Arena Leipzig. Servië-Zuid-Korea start om 20.30 uur.