Hockeyers stranden na shoot-outs in kwartfinales World League

Na het vierde en laatste kwart waren beide ploegen nog in evenwicht (3-3), mede door een treffer van Mirco Pruyser in de slotminuut. In de allesbeslissende shoot-outs trok Duitsland alsnog aan het langste eind.

De hockeyers tankten in aanloop naar het kwartfinaleduel al weinig vertrouwen. Nederland wist in de groepsfase niet te winnen van België, Spanje en Argentinië, waardoor de hockeyers voor het eerst in de historie de groepsfase van een titeltoernooi afsloten zonder overwinning.

Oranje was vier jaar geleden nog de winnaar van de eerste editie van de prestigieuze Hockey World League, maar moest twee jaar geleden genoegen nemen met de vierde plaats. Australië was toen in de finale te sterk voor België.

Achterstand

Oranje kwam tegen Duitsland al in de twaalfde minuut op achterstand. Julius Meyer passeerde keeper Pirmin Blaak met een droge knal in de korte hoek. Nederland probeerde het doelpunt nog te laten afkeuren door de videoscheidsrechter, maar dat had geen effect.

Aan het begin van de tweede periode was het weer gelijk. Pruyser tikte van dichtbij binnen na voorbereidend werk van Thijs van Dam. Diezelfde Van Dam bereidde vlak voor rust ook de 2-1 voor van Oranje. Bjorn Kellerman was de doelpuntenmaker.

In het derde kwart gaf Oranje die nipte voorsprong uit handen. Eerst slaagde Florian Fuchs erin om keeper Blaak te passeren en even later zag de goalie een inzet van Constantin Staib door zijn benen in het doel gaan.

Gelijkmaker

In jacht op de gelijkmaker toonde Oranje zich in het laatste kwart meermaals dreigend voor het Duitse doel. Dat leverde lange tijd niks op, maar de ploeg van Caldas kroop 23 seconden voor tijd toch door het oog van de naald. Pruyser kreeg de bal met enig fortuin voor zijn stick en tikte van dichtbij de 3-3 binnen.

Door het veertigste doelpunt van Pruyser in Oranje volgden er shoot-outs in India. Billy Bakker miste direct namens Nederland, maar ook Duitsland kende een valse start door een misser van Fuchs.

Duitsland trok echter alsnog aan het langste eind. Robbert Kemperman werkte de bal buiten de tijd binnen in de derde shoot-out van Oranje, terwijl Blaak er niet in slaagde om nog een Duitser van scoren af te houden.