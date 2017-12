James leidt Cavaliers met vijf driepunters naar evenaring clubrecord

De 32-jarige James was in de Quicken Loans Arena goed voor 32 punten, 11 rebounds en 9 assists. De forward schoot liefst vijf van zijn acht driepunters raak. Met zijn laatste schot van afstand besliste hij het duel in de laatste minuut.

De Cavaliers wonnen in de seizoenen 2008/2009 en 2009/2010 ook dertien duels op rij. Dat waren de laatste twee seizoenen van de eerste periode van James in Cleveland, voor zijn vertrek naar Miami Heat.

Het team van coach Tyronn Lue kan in de nacht van vrijdag op zaterdag een nieuw clubrecord neerzetten als de ploeg in Indiana wint van de Pacers, maar James vindt de reeks voorlopig nog niet zo speciaal.

"Het wordt pas een significante reeks als we 25 keer op rij winnen", zei de viervoudig meest waardevolle speler (MVP) van de NBA na het duel met de Kings. "Want dan komen we dicht bij het NBA-record van Los Angeles Lakers uit het seizoen 1971/1972 (33 zeges op rij, red.)."

Boston Celtics

De Cavaliers zijn door de zegereeks opgeklommen naar de tweede plaats in de Eastern Conference, met achttien zeges en zeven nederlagen.

Koploper Boston Celtics boekte in de nacht van woensdag op donderdag zijn 22e overwinning door Dallas Mavericks met 97-90 te verslaan.

Kyrie Irving was met 23 punten het meest trefzeker aan de kant van Boston Celtics, dat bij rust nog tegen een achterstand van tien punten aankeek.