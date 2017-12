Volleybalsters loten tegen gastland Japan, Argentinië en Duitsland op WK

Al voor de loting was duidelijk dat de ploeg van bondscoach Jamie Morrison bij het gastland in de poule zou belanden. Japan staat op de wereldranglijst op de zesde plek, Nederland is de nummer acht.

Argentinië (elfde), Duitsland (dertiende), Kameroen (achttiende) en Mexico (26e) staan lager genoteerd.

Oranje kwam bij het vorige WK in 2014 in Italië onder toenmalig bondscoach Giedo Vermeulen niet verder dan de dertiende plek. Onder leiding van zijn opvolger Giovanni Guidetti eindigden de volleybalsters vorig jaar bij de Olympische Spelen in Brazilië als vierde. Met Morrison als trainer eindigde Nederland begin oktober bij het EK als tweede.

Turkije

Guidetti vertrok een jaar geleden bij Oranje en werd bondscoach van Turkije. Zijn ploeg kende een zware loting in groep B met wereldranglijstaanvoerder China en de nummer zeven van de ranking Italië.

De beste vier ploegen van elke poule plaatsen zich voor de tweede poulefase, waarin twee poules van acht landen worden gemaakt. De beste drie teams per poule gaan door naar de derde poulefase, waarin de beste twee teams per poule zich plaatsen voor de halve finales.

Het WK is van 30 september tot en met 21 oktober.