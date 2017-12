Basketballers Donar knap verder in Europe Cup na spectaculaire zege

Donar moest de laatste wedstrijd in groep A winnen om zich te plaatsen voor de volgende fase van het Europese toernooi. De ploeg van coach Erik Braal is nu verzekerd van zes nieuwe wedstrijden op Europees niveau.

Donar reikte vorig jaar ook tot de tweede groepsfase. De zesvoudig en regerend landskampioen werd toen uitgeschakeld door als tweede te eindigen in de tweede groepsfase, wat niet genoeg was om verder te gaan.

Antwerpen, dat net als Donar met acht punten begon aan het cruciale treffen van woensdag in het uitverkochte MartiniPlaza, was in de heenwedstrijd nog met één punt verschil te sterk voor Donar.

Voortvarend

Ook in Groningen bleken beide teams zeer aan elkaar gewaagd. Donar begon voortvarend in eigen huis door het eerste kwart met nipt verschil te winnen. Antwerpen richtte zich echter direct op en leidde bij rust al met 38-32.

Donar gaf zich niet gewonnen en won het derde kwart overtuigend met 25-16. Er moest echter toch een verlenging aan te pas komen, omdat Antwerpen het vierde kwart won. In die verlenging trok Donar nipt aan het langste eind (12-10).

ESSM Le Portel verzekerde zich dinsdag in dezelfde poule al van een plek in de tweede groepsfase. De Franse formatie was in Bosnië met 88-66 te sterk voor Bosna Sarajevo.