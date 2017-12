Abbingh had gevoel dat handbalsters beter waren dan Servië

Abbingh, die met zeven treffers wederom topscorer was aan Nederlandse zijde, hield gemengde gevoelens over aan de wedstrijd.

"We zijn wel blij met het punt, maar al met al is het toch een teleurstellend resultaat. We hadden de hele wedstrijd het gevoel dat we beter waren", zei de opbouwspeelster na afloop bij Ziggo Sport.

Abbingh erkende wel dat Servië sterk speelde. Tot diep in de tweede helft stonden de Oost-Europese handbalsters voor en pas in de laatste seconden zorgde Nycke Groot voor de gelijkmaker.

Afronding

"Wij waren niet scherp genoeg in de afronding en hebben erg veel kansen gemist. Hun keepster hield ook nog eens bijna alles tegen", aldus Abbingh, die drie keer scoorde vanuit een strafworp.

Nederland was in groep D al zeker van een plaats in de achtste finales, waarin waarschijnlijk Denemarken de tegenstander is. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen staat met vier punten uit vijfde duels vierde.

Oranje, dat de groepsfase begon met een nederlaag tegen Zuid-Korea en vervolgens won van China en Kameroen, sluit de poulefase vrijdag in Leipzig af met een wedstrijd tegen gastland Duitsland.

"Dat wordt vast een mooie wedstrijd. Het is belangrijk dat we die winnen. We hebben nog wat goed te maken", doelde Abbingh op de nederlaag van een jaar geleden tegen Duitsland op het EK.