Handbalsters in vierde pouleduel WK op valreep naast stug Servië

Oranje was in groep D al zeker van een plaats in de achtste finales, waarin waarschijnlijk Denemarken de tegenstander is. In de groep van zes landen gaan de eerste vier door naar de knock-outfase.

Nederland had het lastig tegen het stugge Servië, dat na drie wedstrijden nog zonder verlies was (twee keer winst en een gelijkspel). Na een 15-15 ruststand keek Oranje na rust lang tegen een achterstand aan.

De Servische handbalsters hadden de voorsprong voor een groot deel te danken aan keepster Marija Colic, die regelmatig knap redde. In de slotminuten slaagde Nederland er echter alsnog in om het gaatje te dichten.

Loïs Abbingh was met zeven treffers het meest productief aan Nederlandse kant. Yvette Broch vond zes keer het net voor de verliezend finalist van het vorige WK.

Derde plaats

Door het gelijkspel heeft Nederland vijf punten uit vier duels, waarmee het de vierde plaats bezet in poule D. Duitsland (zeven punten), Servië en Zuid-Korea (allebei zes punten) gaan Oranje voor.

Kameroen en China zijn allebei nog puntloos en maken daardoor geen kans meer op een plek in de knock-outfase. Duitsland was later woensdag met 24-9 te sterk voor China.

Oranje, dat de groepsfase begon met een nederlaag tegen Zuid-Korea en vervolgens won van China en Kameroen, sluit de poulefase vrijdag af met een wedstrijd tegen thuisland Duitsland.